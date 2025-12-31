Goretzka ha aperto a un’esperienza all’estero, il Napoli lo monitora per il mercato estivo

Il Napoli ha mostrato interesse per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern, che è in scadenza di contratto a giugno 2026.

Napoli su Goretzka: la situazione

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dichiarato:

«E’ stato un calciatore proposto al Napoli nelle scorse settimane. Per quanto mi risulta, il Bayern Monaco non ha voglia di far uscire Goretzka nel mercato di gennaio. Le valutazioni saranno per il mercato estivo. Goretzka è un nome su cui il Napoli ha registrato una possibilità, ha registrato l’apertura da parte del giocatore a un’esperienza diversa rispetto alla Germania, ma il Napoli ci penserà per l’estate, controllando la situazione intorno al giocatore. Gli azzurri si aspettano una concorrenza importante, soprattutto dall’estero; il Napoli sa che prenderlo a zero a giugno non sarà facile, ma monitora la situazione. Oggi gli azzurri hanno altre priorità».

Christian Falk parla della situazione di Goretzka. Il giornalista della Bild ha detto:

«Il Bayern Monaco, allo stato attuale, non pianifica di avere Leon Goretzka nella stagione 2026/27. Ha uno stipendio molto alto e vogliono rinnovare un po’ la rosa. Quest’anno non sta giocando così bene – come Serge Gnabry, per esempio – da giustificare un nuovo contratto. Goretzka ha mercato; è molto apprezzato a Istanbul. Galatasaray e Fenerbahçe lo vogliono, ma non sono le sue prime scelte. Ci sono anche club italiani interessati, come Juventus e Napoli. Quindi ha grandi possibilità. Se diventi un agente libero come Leon, puoi mantenere uno stipendio simile a quello del Bayern. Avrà anche circa 17 milioni di euro lordi, perché riceverà anche un bonus di firma – che il Bayern non dovrà pagare di nuovo. Credo che entrambe le parti si saluteranno la prossima estate.»