Dalla Germania: Goretzka fuori dai piani di Kompany, Napoli pronto a entrare in corsa

Ha uno stipendio molto alto e il Bayern vuole rinnovare un po’ la rosa. Su di lui anche Juventus, Galatasaray e Fenerbahçe.

Il Napoli è uno tra le squadre interessate al centrocampista del Bayern Monaco, Leon Goretzka, in vista della finestra di mercato di gennaio.

Il 30enne è arrivato al Bayern dallo Schalke nell’estate 2018 e ha collezionato oltre 285 presenze con la maglia bavarese, segnando 46 gol.

Goretzka ha un contratto con il Bayern fino alla fine della stagione, e diversi club, tra cui l’Atletico Madrid, sono interessati a portarlo via.

Napoli vuole Goretzka?

Christian Falk parla della situazione di Goretzka. Il giornalista della Bild ha detto:

«Il Bayern Monaco, allo stato attuale, non pianifica di avere Leon Goretzka nella stagione 2026/27. Ha uno stipendio molto alto e vogliono rinnovare un po’ la rosa. Questa settimana ci sono state molte voci dopo che Goretzka è stato visto mentre cancellava foto legate al Bayern dal suo profilo Instagram. Tutti si chiedevano cosa fosse successo, ma in realtà non è un grande fan dei social media, quindi non è per questo che ha fatto quella mossa drastica.

Quest’anno non sta giocando così bene – come Serge Gnabry, per esempio – da giustificare un nuovo contratto. Goretzka ha mercato; è molto apprezzato a Istanbul. Galatasaray e Fenerbahçe lo vogliono, ma non sono le sue prime scelte. Ci sono anche club italiani interessati, come Juventus e Napoli. Quindi ha grandi possibilità. Se diventi un agente libero come Leon, puoi mantenere uno stipendio simile a quello del Bayern. Avrà anche circa 17 milioni di euro lordi, perché riceverà anche un bonus di firma – che il Bayern non dovrà pagare di nuovo. Credo che entrambe le parti si saluteranno la prossima estate.»

Goretzka è dietro Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic nelle gerarchie, ma resta un membro apprezzato della squadra di Vincent Kompany.

Il centrocampista ha collezionato 14 presenze in Bundesliga, di cui 12 da titolare, ma solo cinque apparizioni come sostituto in Champions League.

Il Bayern è restio a perderlo a gennaio e giustamente. A meno che il Napoli o un altro club non facciano un’offerta allettante, Goretzka probabilmente resterà al Bayern fino a diventare un agente libero la prossima estate.