Goggia conquista il primo podio stagionale, arriva terza nella seconda discesa di St. Moritz

Primo podio stagionale per Sofia Goggia. L’azzurra arriva terza nella seconda discesa di St. Moritz, con il tempo di 1.30.79. Ieri aveva conquistato il quarto posto nella discesa femminile.

Ancora sul podio Lindsey Vonn dopo la vittoria di ieri; l’americana arriva seconda, in 1.30.74.

Primo posto per la tedesca 22enne Emma Aicher, in 1.30.50.

Buona prestazione anche per un’altra italiana in gara, ovvero Laura Pirovano, arrivata sesta con il tempo di 1.31.26.

Goggia: «Gareggerò ancora fino al 2027, poi si vedrà»

L’intervista al Corriere della Sera.

Trentatré anni il 15 novembre, una carriera importante anche se con tante sfortune. Che cosa la spinge ancora?

«Vivo per le esperienze non fatte, per quel potenziale non espresso, per gli obiettivi che voglio raggiungere. Vivo infine per le emozioni che lo sci mi dà: nella vita ce ne saranno altre, ma nulla sarà paragonabile all’adrenalina con cui apro un cancelletto di partenza e alla gioia e al senso di condivisione con lo staff che provo se una gara va bene».

Perché si guarda al suo oro olimpico del 2018 più che a quell’argento del 2022, frutto di un mezzo miracolo?

«Perché il valore di una medaglia è insito nel suo colore. Però il percorso che mi ha portato all’argento di Pechino è stato speciale. Sono stata poi la prima italiana a vincere l’oro olimpico in discesa. A Pechino mi sono rimasti 16 centesimi sullo stomaco, ma di più non potevo fare: ho corso su… una gamba e mezzo, non ero sicura di arrivare al traguardo. Per il valore umano intrinseco, il secondo posto in Cina vale forse di più».

Se la sente di dare un colpo d’occhio alla sciatrice Sofia Goggia dopo il 2026?

«Nel 2027 sarà ancora in gara. Poi si vedrà. Aggiungo: nel 2027 anche come dottoressa».