Serie A, l’idea di Simonelli (presidente Lega): i match serali alle 20 per conquistare la “generazione TikTok”

Il Corsera. Dazn non ha detto di no a priori, sebbene finora abbia dimostrato sull’argomento una certa prudenza dettata dal timore di perdere spettatori

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e il presidente Ezio Simonelli starebbero valutando un’idea rivoluzionaria: anticipare il fischio d’inizio dei match serali del massimo campionato alle 20, per intercettare un pubblico giovane abituato a ritmi e modalità di fruizione diverse.

Serie A, ecco la nuova idea di Simonelli: i dettagli

Ecco cosa si legge sul Corriere della Sera:

“Simonelli non si è arreso, è un manager innovatore — lo dimostra il fatto di volere disputare Milan-Como in Australia — ed è pronto a cambiare le tradizioni. Ha avviato dei colloqui informali con i vertici di Dazn cercando di convincerli a effettuare un esperimento. Del resto, è il ragionamento che viene effettuato ai piani alti di via Rosellini, se le analisi di mercato sull’audience calcistica lamentano la mancanza di interesse fra i giovanissimi come si può catturare quella fetta di pubblico dalla soglia di attenzione non più lunga di un video su TikTok? Intanto mettiamo i ragazzini nelle condizioni di poter arrivare in fondo a vedere una partita”.

“Dazn non ha detto di no a priori, sebbene finora abbia dimostrato sull’argomento una certa prudenza, dettata dal timore di perdere spettatori cambiando l’orario del fischio di inizio. Così ha chiesto alla serie A di inviare una richiesta per iscritto, formalizzando l’istanza: Simonelli, anche per evitare di mettere a rischio i 700 milioni garantiti dal contratto, finora ha nicchiato. I colloqui ad ogni modo proseguono e c’è fiducia di poter assistere già in questa stagione a una partita pilota”.

Vedremo come si evolverà la situazione.