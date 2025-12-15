Florentino e il “caso Negreira”: «Il più grande scandalo calcistico, la Federcalcio deve garantire integrità»

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato ai media prima del tradizionale cocktail natalizio con la squadra. Ha concentrato il suo discorso sulla situazione arbitrale del calcio spagnolo, facendo riferimento al caso Negreira.

Il discorso di Florentino Perez sul “caso Negreira”

As ha riportato il discorso di Florentino:

«In un incontro come questo, colgo l’occasione per ringraziarvi per il vostro lavoro informativo. In questo club abbiamo sempre apprezzato il lavoro dei media. Nel quadro dell’onestà, professionalità e rigore. È il momento di tenere a mente i valori che ci hanno identificato. Che sono serviti a fare del Madrid il più ammirato e premiato club al mondo. I media ci hanno aiutato. Tutto ciò che abbiamo ottenuto è stato grazie al sacrificio, all’umiltà e alla solidarietà. Il Natale è un momento che ci invita a riflettere. Siamo il club più redditizio al mondo e il più prezioso, secondo Forbes. La più grande preoccupazione del Madrid è la situazione arbitrale.

Come ben sapete, la gravissima situazione che si è verificata con il “caso Negreira” per quasi due decenni merita giustizia. È del tutto incomprensibile che le istituzioni abbiano lasciato il Madrid solo in questa lotta. Come è possibile che il presidente degli arbitri ci chieda di dimenticarcene? Come possiamo dimenticare il più grande scandalo della storia del calcio? Come possono la Federcalcio e la Liga comportarsi in questo modo? Hanno il dovere di garantire l’integrità.

Il “caso Negreira” è il caso più grave nel calcio di oggi. Sappiamo che sono stati pagati più di 8 milioni. E per di più, non sono mai stati ricevuti dagli allenatori. Chi può credere che siano stati pagati per questi rapporti e che anche gli allenatori non sapevano della loro esistenza? Sottolinea la necessità di un cambiamento radicale. Ieri siamo stati arbitrati da un arbitro che ha minacciato di agire contro il nostro club. È possibile che qualche club sia stato relegato a vittima del “caso Negreira”. Il nostro calcio è stato danneggiato deve essere fatta giustizia. Il giudice istruttore del caso l’ha chiamata “corruzione sistemica”. E il Barça ha riconosciuto che questi pagamenti sono stati fatti perché erano convenienti. Perché? Per cosa? Il Madrid continuerà a insistere e voi, i media, svolgete un ruolo fondamentale».