Qualcuno aiuti la Fiorentina: impalpabile, perde anche col Sassuolo (3-1) ed è ultima in classifica
Prima il rigore di Mandragora, poi il nulla mischiato col niente. Vanoli non ha sollevato la squadra, che sembra in un loop di negatività ed ora tocca il fondale della Serie A
Finisce 3-1 la gara tra Sassuolo e Fiorentina. Gli uomini di Vanoli sono sempre più fanalino di coda della nostra Serie A. Zero vittorie, sei pareggi e 8 sconfitte. La squadra viola sembra entrata in quelle spirali negative da cui è difficile uscire se non si è abituati a certe zone. Qualche anno fa successe una dinamica simile, poi rialzata da Vincenzo Italiano che lo stesso ha fatto a Bologna (sulla scia dell’ottimo lavoro di Motta dell’anno precedente). Contro i neroverdi una prestazione impalpabile, difesa inguardabile. Il Sassuolo è squadra modesta pure se ottava in classifica a 3 punti dalla Juventus (con 6 sconfitte, però ndr). Al netto del gol di Mandragora, si è visto poco altro se non nulla. Così la Serie B diventa un pericolo non potenziale, ma incredibilmente e spaventosamente reale.
Ismael Kone goal! He is through on goal and finishes it beautifully to give Sassuolo the 3-1 lead vs Fiorentina. His 2nd goal of the season. #CanMNT pic.twitter.com/4gpTjky0Sb
— Ismaël Koné Enthusiast🇨🇦🇱🇧 (@LFCYussef6) December 6, 2025
Questo il gol di Koné che ha chiuso definitivamente i giochi a Reggio Emilia, dopo l’apertura su calcio di rigore di Mandragora per la Fiorentina che aveva scatenato una grande esultanza tra i calciatori ospiti e Vanoli stesso.