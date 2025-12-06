Qualcuno aiuti la Fiorentina: impalpabile, perde anche col Sassuolo (3-1) ed è ultima in classifica

Finisce 3-1 la gara tra Sassuolo e Fiorentina. Gli uomini di Vanoli sono sempre più fanalino di coda della nostra Serie A. Zero vittorie, sei pareggi e 8 sconfitte. La squadra viola sembra entrata in quelle spirali negative da cui è difficile uscire se non si è abituati a certe zone. Qualche anno fa successe una dinamica simile, poi rialzata da Vincenzo Italiano che lo stesso ha fatto a Bologna (sulla scia dell’ottimo lavoro di Motta dell’anno precedente). Contro i neroverdi una prestazione impalpabile, difesa inguardabile. Il Sassuolo è squadra modesta pure se ottava in classifica a 3 punti dalla Juventus (con 6 sconfitte, però ndr). Al netto del gol di Mandragora, si è visto poco altro se non nulla. Così la Serie B diventa un pericolo non potenziale, ma incredibilmente e spaventosamente reale.

Ismael Kone goal! He is through on goal and finishes it beautifully to give Sassuolo the 3-1 lead vs Fiorentina. His 2nd goal of the season. #CanMNT pic.twitter.com/4gpTjky0Sb — Ismaël Koné Enthusiast🇨🇦🇱🇧 (@LFCYussef6) December 6, 2025

Questo il gol di Koné che ha chiuso definitivamente i giochi a Reggio Emilia, dopo l’apertura su calcio di rigore di Mandragora per la Fiorentina che aveva scatenato una grande esultanza tra i calciatori ospiti e Vanoli stesso.