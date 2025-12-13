Endrick in prestito al Lione porta vantaggi anche al Real: se gioca regolarmente, non verrà svalutato (As)

Nei suoi pochi minuti contro il City, ha dimostrato di essere un giocatore sottovalutato. Con un altro allenatore in panchina, forse avrebbe potuto giocare di più.

Endrick, per trovare maggiore minutaggio, andrà a gennaio molto probabilmente in prestito al Lione. L’attaccante del Real Madrid potrebbe dunque avere una chance per giocare il Mondiale con il Brasile la prossima estate.

Con Endrick in prestito ci guadagnano sia il giocatore che il Real Madrid

As scrive:

La fugace apparizione di Endrick contro il Manchester City ha acceso un dibattito. Una manciata di minuti sono bastati al brasiliano per dimostrare di essere un giocatore sottovalutato. E ora si parla della possibilità che ci sarà un’inversione di marcia nella situazione di mercato del brasiliano e possa rimanere al Real con un nuovo allenatore in panchina, se Xabi Alonso dovesse essere esonerato. Anche se sembra difficile, e Endrick andrà al Lione a gennaio in prestito. Per il Madrid, la partenza di Endrick è una buona operazione, in quanto può avere un attaccante da area di rigore come Gonzalo e dargli spazio.

Con questo trasferimento, tutti vincono. Endrick trova la destinazione che voleva, una squadra in cui ha un posto sicuro da titolare per provare a convincere Ancelotti a portarlo al Mondiale. Dall’altra parte il Real Madrid continua a dar fiducia al giocatore e ha bisogno che giochi per non essere poi svalutato.

Marca scrive:

Il brasiliano è uno di quegli acquisti in cui la promessa sportiva si intreccia con il potere di mercato. È stato ingaggiato in cambio di un compenso di 35 milioni di euro, più una serie di bonus che porterebbero la cifra fino a 72 milioni. La prima stagione di Endrick al Real Madrid è stata con più ombre che luci. Ha lasciato alcuni flash, ma anche molte incertezze su quale sia la sua posizione ideale. Ma la sua candidatura per la numero 9 ha trovato un’ulteriore ostacolo: l’esplosione di Gonzalo nel Mondiale per club. Il dibattito ora, al di là del numero di maglia, ruota attorno al ruolo che potranno avere i due giocatori nel loro processo di crescita. Per Endrick sarà una stagione chiave per conquistare un posto al Mondiale; la nazionale brasiliana non lo aveva più considerato dopo il suo arrivo a Madrid.