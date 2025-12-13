Elkann tira fuori il senso di appartenenza per motivare il no a Tether : «La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita»

Nel video pubblicato sul sito della Juventus: «Pensando alla storia d’amore che ci unisce da più di un secolo, come famiglia continueremo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro per costruire una Juve vincente»

Dopo le voci circolate di una mega offerta da parte di Tether per acquisire la Juve, John Elkann ci mette la faccia in prima persona e in un video pubblicato sul sito ufficiale della Juventus, sviolina il legame profondo tra la sua famiglia e il club, come motivazione per il loro no.

Le parole di Elkann

La Juventus fa parte della mia famiglia da 102 anni, nel vero senso della parola. Nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici.

Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia ancora più grande, quella bianconera, composta da milioni di tifosi in Italia e nel mondo che amano la Juventus come si amano le persone care.

Pensando a questa passione e a questa storia d’amore che ci unisce da più di un secolo, come famiglia continueremo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro per costruire una Juve vincente.

La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita.