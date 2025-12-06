I portici sono il suo rifugio. Moglie e figlia non hanno mai lasciato la città. Oggi non parlerà. Il basso profilo dei portici torinesi

È Torino la comfort zone di Conte che è juventino da sempre (Gazzetta)

La Gazzetta dedica un articolo molto sentito al Conte torinese e juventino.

I portici, a Torino, sono luogo di passeggio, sosta, vita: quasi un rifugio lungo diciotto chilometri. E sotto i portici, Antonio Conte trova il modo, e il tempo, per sentirsi dentro la sua comfort zone. La città lo ha accolto prima da giocatore – all’età di ventidue anni -, poi da tecnico e non lo ha mai abbandonato: condizione comune, condizione condivisa perché a non abbandonare mai la Mole è stato lo stesso Antonio. Casa a due passi dalla sede storica della Juventus: Corso Galileo Ferraris. E casa dove il tecnico salentino torna appena può: è sempre andata così e, così, andrà sempre. Ultimo flash di un rapporto profondo a metà novembre: il campionato dà spazio alla Nazionale, a Castel Volturno lo spazio è per lo staff di Conte, in campo mentre Antonio si prende una pausa, concordata, per volare a Torino. Tradotto: se c’è bisogno di staccare la spina, di cancellare dalla propria agenda i malumori di stagione e ridare carica all’energia positiva, cosa c’è di meglio del profilo basso di un luogo dove la grande sostanza non si mischia mai alle grandi apparenze o alle troppe chiacchiere?

Stare a Torino senza farsi notare: lo schema gli viene naturale. Se c’è da applaudire chi nello sport sta dimostrando di essere un numero uno, allora vale la pena fare un salto: così per Jannik Sinner alle Atp Finals. «Ci vuole rispetto per la storia di ognuno… non potete chiedermelo», la risposta al popolo azzurro che lo invita a saltare perché “chi non salta è bianconero…”. Bianconero, Conte lo è da sempre. Oggi non parlerà. Il basso profilo dei portici.

