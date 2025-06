A Sky Sport ha negato che ci fosse un accordo con la Juventus, i tifosi non gli hanno creduto: “Lo Stadium sarà un inferno per te”. “Le bugie bisogna saperle dire”

Shit storm dei tifosi della Juventus su Conte: “mercenario, non tornare più, per noi non esisti più”

Si sono scatenati i tifosi juventini contro Antonio Conte che alla trasmissione “Federico Buffa Talks” ha negato di aver avviato una trattativa con la Juventus. Ha parlato di sciacalli. Ha detto di non aver avuto alcun accordo con la Juve prima della sua decisione di rimanere a Napoli. Pare che però non sia stato così convincente, almeno per la stragrande maggioranza degli juventini.

Un account X molto seguito dagli juventini – Mirko Nicolino – ha riportato le sue frasi a Sky Sport:

Antonio #Conte a Federico Buffa Talks: “Assolutamente io non avevo nessun accordo con la #Juventus e ho rifiutato categoricamente. Io a chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: ‘Signori, non incontro niente e nessuno, non parlerò con niente e con nessuno fino a quando non avrò parlato con il Presidente’. Rapporto ormai incrinato con la tifoseria #Juve? Solo gli stupidi possono andare dietro a queste cose. Per me la Juventus è, era e sarà sempre la Juventus”.

Lo stesso Mirko Nicolino, il padrone di casa, scrive: «Si è contraddetto più volte».

Antonio #Conte a Federico Buffa Talks: “Assolutamente io non avevo nessun accordo con la #Juventus e ho rifiutato categoricamente. Io a chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: ‘Signori, non incontro niente e nessuno, non parlerò con niente e con nessuno fino a quando… pic.twitter.com/AdWkY7V9zD — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) June 13, 2025

Sotto il tweet c’è una valanga di commenti dei tifosi juventini. All’85% (e ci teniamo bassi) sono commenti molto duri nei confronti del tecnico del Napoli considerato un traditore per aver “appeso” la Juventus all’ultimo momento.

Ve ne riportiamo alcuni ma sono molti, molti di più.