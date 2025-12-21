Di Lorenzo: «Il Bologna? Ce la ricordiamo bene quella partita, il pensiero è ancora vivo»

Di Lorenzo: «Il mal di trasferta del Napoli? Nemmeno noi sappiamo perché»

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, intervista Giovanni Di Lorenzo capitano del Napoli che lunedì sera potrebbe vincere la Supercoppa da affiancar ai due scudetti. Come un certo Diego Armando Maradona.

È stata una par­tita molto fisica. Le famose ener­gie man­cate con Ben­fica e Udi­nese sono tor­nate? Avete rica­ri­cato le bat­te­rie?

Di Lorenzo: «La par­tita in sé ha fatto sì che diven­tasse una gara più dura: era un big match in semi­fi­nale, con la pro­spet­tiva di poter alzare un tro­feo pochi giorni dopo. Quando gio­chi ogni tre giorni, non è facile tro­vare sem­pre le ener­gie. Nell’ultima par­tita si respi­rava nell’aria un entu­sia­smo diverso e si è visto in campo. Sui con­tra­sti siamo stati quasi sem­pre vin­centi: più duelli vinci, più si apre il campo e hai occa­sioni per fare male».

È un Napoli grande con le grandi, ma che poi crolla improv­vi­sa­mente. Come mai?

«In realtà, però, siamo sem­pre stati lì. Anche la clas­si­fica ci ha sem­pre visto davanti a gio­car­cela con le altre. In Cham­pions magari abbiamo fatto più fatica, però sap­piamo che dob­biamo lavo­rare tanto per evi­tare que­sti blac­kout. Siamo in un periodo di dif­fi­coltà a livello nume­rico, ma la squa­dra sta rea­gendo, dimo­strando di voler supe­rare in fretta que­sto periodo».

E invece come si supera il mal di tra­sferta?

Di Lorenzo: «È un’altra tema­tica di cui abbiamo par­lato nello spo­glia­toio. È dif­fi­cile tro­vare una spie­ga­zione, non lo sap­piamo nem­meno noi. Anche per­ché il sup­porto dei tifosi lo abbiamo pure fuori casa. Ma è inne­ga­bile che lon­tano dal Mara­dona stiamo facendo fatica. Biso­gna dare di più».

Da Bolo­gna al Bolo­gna: un mese e mezzo dopo è tutto un altro Napoli. Occa­sione per la rivin­cita?

«Sì, come lo è stato con il Milan che ci aveva bat­tuto. Il Bolo­gna ci ha fatto pas­sare un periodo par­ti­co­lare dopo quella scon­fitta. Ce la ricor­diamo bene quella par­tita, il pen­siero è ancora vivo. Ma sarà una gara diversa, con un tro­feo in palio. Pun­tiamo ad alzare la Super­coppa, per noi e per i tifosi, per aggiun­gere un’altra vit­to­ria impor­tante al nostro per­corso».