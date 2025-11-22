Il Napoli passa in vantaggio e Di Lorenzo corre ad abbracciare Conte

Ugolini a Sky Sport sottolinea l'importanza dell'abbraccio tra il capitano del Napoli e l'allenatore

Il Napoli passa in vantaggio contro l’Atalanta al 17esimo del primo tempo con un gol di Neres. Il brasiliano porta gli azzurri in vantaggio. Di Lorenzo serve Hojlund che con un servizio di prima manda in profondità l’esterno azzurro, che tiene botta su Hien e batte Carnesecchi con un tiro preciso nell’angolo basso. Ma a fare notizia per Sky è l’abbraccio tra il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo e l’allenatore Antonio Conte.

Dopo tanti giorni in cui si è detto di tutto sul rapporto tra Conte e i suoi calciatori questo abbraccio liberatorio, dopo il gol, appare suggellare un patto ritrovato tra l’allenatore e la sua squadra.