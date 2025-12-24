De Laurentiis: «Ho detto a Bianchini: facciamo il mercante in fiera con i giocatori del Napoli, inserendo le leggende»

De Laurentiis a Radio Crc oltre ad aver parlato dello status giuridico dei calciatori che non dovrebbero essere più dipendenti visto che sono vere e proprie aziende, suggerisce anche a Tommaso Bianchini (general manager dell’area business) di realizzare il mercante con i giocatori del Napoli e qualche leggenda.

Ecco le parole del presidente del Napoli:

«Io da bambino ero innamorato del Napoli, perché papà mi portava a seguire le partite. A Napoli il Natale è una festa continuativa che va dal 24 al 6 gennaio, è un continuo programmare cose deliziose che escono dalla cucina. Noi in famiglia eravamo più di 100 persone e giocavamo alla tombola, al mercante in fiera: mia nonna ci regalava le famose 500 lire in argento e noi nipoti ce le giocavamo a 7 e mezzo. Ho detto a Tommaso Bianchini (general manager dell’area business, ndr) di mettere in atto un mercante in fiera con i giocatori del Napoli, inserendo anche delle leggende. Facciamo una cena con un grande mercante in fiera e il primo premio lo devolviamo in beneficenza, gli altri premi a chi ha avuto più fortuna. Bianchini secondo me cavalca subito questa idea”. C’è spazio giusto per gli auguri. “Per il 2026 noi dobbiamo dotarci di salute, salute e salute. E un bel corno contro gli iettatori».