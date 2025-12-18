Dall’Inghilterra: lo United non vorrebbe cedere Mainoo in prestito, a gennaio valuterà solo offerte eccezionali

Ne parla Sky Sports Uk: "Il ventenne rimane una parte fondamentale dei piani di Ruben Amorim, e c’è un diffuso desiderio che resti all’Old Trafford"

Kobbie Mainoo, prodotto del vivaio United, fatica a trovare spazio in prima squadra, ma il club non intende cederlo facilmente. Il Napoli è molto attento alla possibilità di accaparrarsi un giovane il cui talento non è in discussione ma di certo non potrà attendere le decisioni del Manchester all’infinito. Il punto di Sky Sports Uk.

Lo United alza il muro per Mainoo: i dettagli

“Il Manchester United prenderà in considerazione la cessione di Kobbie Mainoo a gennaio solo se riceverà un’offerta eccezionale.”

“Il club non vuole vendere Mainoo e allo stesso modo è riluttante a lasciarlo partire in prestito. Diversi club di Premier League sono interessati a lui, ma solo pochi potrebbero permettersi un acquisto a titolo definitivo. Secondo Sky Sports News, il 20enne rimane una parte fondamentale dei piani di Ruben Amorim, e c’è un diffuso desiderio che resti all’Old Trafford, con la convinzione che possa migliorare ulteriormente con l’età.”

“Ciò che è impossibile prevedere, tuttavia, è come reagirà il giocatore stesso – e come questo potrebbe influenzare le decisioni del club, se Mainoo dovesse continuare a rimanere ai margini della prima squadra.”

“Mainoo resta chiaramente molto popolare tra i tifosi dello United, ed è evidente la sua frustrazione per la mancanza di spazio in campo, facendo fatica ad accettare il declino dopo essere stato un titolare fisso con Erik ten Hag e protagonista del centrocampo dell’Inghilterra nella finale degli Europei della scorsa estate a Berlino.”

Amorim, però, è stato molto chiaro nel dire che non dubita del talento di Mainoo – piuttosto, l’allenatore ha spiegato che al momento si tratta semplicemente di una scelta tra lui e il capitano dello United:

Giochiamo con due centrocampisti. Potremmo cambiare in futuro, ma Kobbie Mainoo gioca nella stessa posizione di Bruno Fernandes e a volte è davvero difficile togliere Bruno Fernandes dalla squadra, ed è l’unico motivo.»