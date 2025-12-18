Home » Il Campo » Calciomercato

Dall’Inghilterra: lo United non vorrebbe cedere Mainoo in prestito, a gennaio valuterà solo offerte eccezionali

Ne parla Sky Sports Uk: "Il ventenne rimane una parte fondamentale dei piani di Ruben Amorim, e c’è un diffuso desiderio che resti all’Old Trafford"

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim (R) stands with Manchester United's English midfielder #37 Kobbie Mainoo (C) on the touchline during the English Premier League football match between Manchester United and Sunderland at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) /

Kobbie Mainoo, prodotto del vivaio United, fatica a trovare spazio in prima squadra, ma il club non intende cederlo facilmente. Il Napoli è molto attento alla possibilità di accaparrarsi un giovane il cui talento non è in discussione ma di certo non potrà attendere le decisioni del Manchester all’infinito. Il punto di Sky Sports Uk.

Lo United alza il muro per Mainoo: i dettagli

Si legge su Sky Sports:

“Il Manchester United prenderà in considerazione la cessione di Kobbie Mainoo a gennaio solo se riceverà un’offerta eccezionale.”

“Il club non vuole vendere Mainoo e allo stesso modo è riluttante a lasciarlo partire in prestito. Diversi club di Premier League sono interessati a lui, ma solo pochi potrebbero permettersi un acquisto a titolo definitivo. Secondo Sky Sports News, il 20enne rimane una parte fondamentale dei piani di Ruben Amorim, e c’è un diffuso desiderio che resti all’Old Trafford, con la convinzione che possa migliorare ulteriormente con l’età.”

“Ciò che è impossibile prevedere, tuttavia, è come reagirà il giocatore stesso – e come questo potrebbe influenzare le decisioni del club, se Mainoo dovesse continuare a rimanere ai margini della prima squadra.”

 “Mainoo resta chiaramente molto popolare tra i tifosi dello United, ed è evidente la sua frustrazione per la mancanza di spazio in campo, facendo fatica ad accettare il declino dopo essere stato un titolare fisso con Erik ten Hag e protagonista del centrocampo dell’Inghilterra nella finale degli Europei della scorsa estate a Berlino.”

Amorim, però, è stato molto chiaro nel dire che non dubita del talento di Mainoo – piuttosto, l’allenatore ha spiegato che al momento si tratta semplicemente di una scelta tra lui e il capitano dello United:

Giochiamo con due centrocampisti. Potremmo cambiare in futuro, ma Kobbie Mainoo gioca nella stessa posizione di Bruno Fernandes e a volte è davvero difficile togliere Bruno Fernandes dalla squadra, ed è l’unico motivo.»

