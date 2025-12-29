Cuesta: «Lasciare l’Atlético è stata la decisione più difficile della mia vita»

Carlos Cuesta, poco prima di compiere 30 anni, ha preso le redini del Parma ed è diventato il più giovane allenatore in Serie A dal 1939. Il suo segreto? Era un calciatore mediocre ma l’allenamento lo aveva nel sangue. Poi lo hanno affascinato un po’ la preparazione maniacale, un po’ la guida di Arteta e l’Arsenal nel cui spogliatoio è cresciuto curando lo sviluppo individuale. Aveva 25 anni all’epoca ma i giocatori più esperti lo hanno accolto subito con entusiasmo**; la clip di “All or Nothing” in cui illustra in modo vivace ma conciso a Ben White le sue qualità “di livello mondiale” è un esempio ampiamente disponibile del suo talento. Lo ha intervistato a Collecchio il Guardian

Andare a Parma spiega “Èèstata forse la decisione più difficile della mia vita. Ero incredibilmente felice all’Arsenal, circondato da persone incredibili in un progetto incredibile. Non solo con grandi giocatori e un percorso che stava crescendo, ma con una persona che è stata incredibilmente importante per me, che è Mikel.”

La passione per il calcio e poi la voglia di fare l’allenatore “Ho cercato di essere proattivo per farlo accadere”, dice. I social media si sono rivelati preziosi. Cuesta ha seguito un certo numero di membri dello staff del Real Madrid e dell’Atlético Madrid su Twitter, alla fine ha iniziato conversazioni che lo hanno portato nell’accademia di quest’ultimo per i suoi studi. L’Atlético era “quasi come la vera università”: i loro allenatori avevano individuato un talento precoce e lui ha iniziato a lavorare con i loro under-nine, alla fine prendendo il comando a livello di under 14″.

Cuesta era motivato “a cercare di trascorrere del tempo con persone che potessero apportare valore aggiunto”. Durante un anno dopo aver lasciato l’Atlético, si è dedicato a visite a club, allenatori, seminari e tornei. Tra i frutti, c’è stato il legame con la Juventus, dove ha trascorso due anni con l’Under 17 e l’Under 23. Aveva 22 anni. “Se l’Atlético era l’università, la Juventus era il master”, dice. “Un’esperienza incredibile. Ho imparato cose come l’attenzione ai dettagli nella tattica e negli aspetti difensivi del gioco”.

L’Arsenal e la chiamata di Arteta

I due avevano stretto un rapporto durante il periodo di Arteta al Manchester City, quando Cuesta “ebbe l’opportunità di condividere alcuni pensieri” con un allenatore di cui già ammirava il punto di vista. Divenne uno dei luogotenenti più fidati di Arteta e i due comunicano ancora regolarmente. Il suo volto si illumina a ogni occasione per esaltare le virtù del suo mentore. “Una persona incredibile”, dice. “Mi ha sempre supportato moltissimo durante tutto il percorso e continua a farlo. Non posso che elogiarlo, non solo come leader e allenatore, ma anche come essere umano”.

N on sempre si può fare ciò che si vuole ma si deve fare il necessario

A volte Cuesta si ritrova ad alzarsi all’alba e a finire il lavoro alle 22:00, anche se cerca almeno di lavorare da casa la sera. Le lunghe ore di lavoro sono una caratteristica di Arteta, così come un pragmatismo che Cuesta, nel tentativo di salvare il Parma dalla zona retrocessione, potrebbe dover mettere in campo a scapito dell’idealismo.

“Ognuno ha la propria sensibilità e le proprie convinzioni su cosa sia il gioco, ma credo sia molto importante avere questa flessibilità per capire cosa richiede il contesto”, afferma. “Non è sempre possibile fare ciò che si vuole, ma bisogna sempre fare ciò che è necessario. Ci saranno momenti in cui ciò che si vuole è necessario o possibile, ma ce ne saranno molti altri in cui sarà sufficiente massimizzare le risorse a disposizione e dare il massimo.

“Ecco perché penso che più ampio è lo spettro delle tue conoscenze e la tua capacità di convincere i giocatori a fare certe cose, migliore sarai come allenatore. Cerco di imparare da molti.”“Ho cercato di osservare, di ascoltare, di intervenire solo quando pensavo di poter aggiungere qualcosa, e da lì ho cercato gradualmente di guadagnarmi la loro credibilità e fiducia”, dice. “Quando il giocatore sente che puoi farlo, e che sei una brava persona, onesta, con buone intenzioni e buoni valori, ti segue e ti rispetta”.