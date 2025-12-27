La Fiorentina perde pure col Parma, la Serie B si avvicina

5-1 all'Udinese di Runjaic, ma la svolta non c'è stata. Oggi perde 1-0 al Tardini di Parma pur controllando quasi sempre il gioco. La squadra viola è stata poco incisiva, e Corvi non ha aiutato.

Parma-Fiorentina finisce 1-0. Il 5-1 contro l’Udinese aveva fatto sognare, ma a quanto pare la svolta non è arrivata. In gol Sorensen.

Ecco una breve ricapitolazione della partita:

Al 2’ la Fiorentina si fa vedere subito con Kean, che parte sul filo del fuorigioco, sfonda in area e tenta il doppio passo, ma viene fermato dalla difesa del Parma. Al 5’, Parisi cade in area dopo un contrasto con Bernabé, ma l’arbitro non concede il rigore.

Il Parma risponde al 7’ con Ondrejka che, dentro l’area, prova un tiro a giro che finisce a lato di poco. Al 13’, Sorensen si fa notare al limite dell’area con un tiro mancino che esce fuori non di molto.

Nei primi 15 minuti è il Parma a dettare il gioco, controllando la partita anche grazie al possesso palla. Siamo al 19’, Ondrejka conclude un’azione ben costruita con un tiro potente, ma De Gea blocca senza problemi.

Al 22’ Mandragora riceve il cartellino giallo per un’entrata fuori tempo su Bernabé. Al 25’, buona occasione per la Fiorentina con un cross di Dodò per Kean, che svetta su Circati ma non riesce a impattare con forza.

Ondrejka si fa notare per un errore clamoroso: da due passi apre troppo il tiro, mandando fuori un’occasione d’oro per il Parma. Al 35’, la Fiorentina prova a fare gioco con una buona combinazione tra Fagioli, Kean e Gudmundsson, che però viene bloccato al momento del tiro.

Siamo al 40’, la Fiorentina alza il baricentro e cerca di dettare il ritmo della partita. Al 43’, Parma rischia in ripartenza: palla persa da Parisi e contropiede velocissimo di Keita. Ondrejka tenta il doppio passo e calcia, ma Comuzzo devia con bravura.

Il primo tempo si chiude con un equilibrio netto: il Parma è stato più pericoloso, soprattutto con Ondrejka che ha sprecato un’occasione al 32’. La Fiorentina ha però mostrato volontà di reagire e mantenuto il controllo del gioco.

All’inizio del secondo tempo, al 48’, il Parma passa in vantaggio con Sorensen che, su cross di Britschgi, batte De Gea di testa. La partita riprende quindi con il Parma in vantaggio.

Negli ultimi minuti di gara, la Fiorentina spinge per pareggiare, ma il tiro di Piccoli al 66’ finisce a lato. Poco dopo, al 63’, Corvi compie un vero miracolo su un potente tiro di Comuzzo, mantenendo il risultato.

Nel finale, Pellegrino sfonda in area ma si allunga troppo la palla, perdendo l’attimo per calciare. Poco prima, al 90’, Corvi si supera ancora su una botta di sinistro di Gudmundsson.

Nonostante i tentativi di entrambe le squadre, la partita resta combattuta e intensa fino al fischio finale.

Le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Sorensen, Keita; Ondrejka, Pellegrino, Benedyczak. All. Cuesta

​Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Viti, Pongracic, Comuzzo; Dodò, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli