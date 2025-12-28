Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: Conte conferma l’undici che ha battuto il Bologna

Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Napoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A. Il punto di Sky Sport.

Cremonese-Napoli, le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Cremonese (4-4-2) Audero; Barbieri, Baschirotto, Folino, Pezzella; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy; Allenatore Davide Nicola

Leggi anche: A 28 anni è sbocciato il nuovo Neres: è lui l’uomo copertina che bussa alle porte del Brasile di Ancelotti

Ecco cosa scrive di Neres il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

David Neres. È lui, il volto del momento. La frec­cia, il mago, la fan­ta­sia. I gol: 3 a Riyadh, uno in semi­fi­nale e una magni­fica dop­pietta in finale al cul­mine di una par­tita abbel­lita con lampi di pura classe bra­si­liana e fero­cia lec­cese (made in Conte). David il pau­li­sta ha fatto fuoco e fiamme, india­vo­lato e inar­re­sta­bile, deli­zioso e deci­sivo: mai così bene da quando è al Napoli, ma così domi­nante da un po’. S’è lasciato alle spalle i pro­blemi fisici che lo hanno con­di­zio­nato spesso e ha tro­vato la con­ti­nuità e la dimen­sione tat­tica giu­sta per spri­gio­nare il suo enorme talento. Dif­fi­cil­mente quan­ti­fi­ca­bile o cir­co­scri­vi­bile. Tanto che a 28 anni, e dopo un’assenza pro­lun­gata da otto­bre 2023, oggi tutti gli rico­no­scono nuove chance di tor­nare in nazio­nale. Nella Seleçao di Ance­lotti.