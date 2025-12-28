Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: Conte conferma l’undici che ha battuto il Bologna
Lo riporta Sky Sport. Elmas chiude il tridente con Neres e Hojlund. Confermato Juan Jesus nella difesa a 3
Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Napoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A. Il punto di Sky Sport.
Cremonese-Napoli, le probabili formazioni
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Cremonese (4-4-2) Audero; Barbieri, Baschirotto, Folino, Pezzella; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy; Allenatore Davide Nicola
Ecco cosa scrive di Neres il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
David Neres. È lui, il volto del momento. La freccia, il mago, la fantasia. I gol: 3 a Riyadh, uno in semifinale e una magnifica doppietta in finale al culmine di una partita abbellita con lampi di pura classe brasiliana e ferocia leccese (made in Conte). David il paulista ha fatto fuoco e fiamme, indiavolato e inarrestabile, delizioso e decisivo: mai così bene da quando è al Napoli, ma così dominante da un po’. S’è lasciato alle spalle i problemi fisici che lo hanno condizionato spesso e ha trovato la continuità e la dimensione tattica giusta per sprigionare il suo enorme talento. Difficilmente quantificabile o circoscrivibile. Tanto che a 28 anni, e dopo un’assenza prolungata da ottobre 2023, oggi tutti gli riconoscono nuove chance di tornare in nazionale. Nella Seleçao di Ancelotti.