Il Napoli ai quarti di Coppa Italia dopo quattro anni, le seconde e terze linee hanno tenuto bene il campo e Vergara è stato il migliore con assist per il gol di Lucca

Coppa Italia, gli esperimenti di Conte sono riusciti

Le buone notizie sono tre. Il Napoli va ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni, le seconde e terze linee hanno tenuto bene il campo per un’ora e Antonio Vergara è stato il migliore in campo con assist per il gol di Lucca e non solo. Il 3-4-3 si è trasformato in un 4-4-2 che nell’ultimo quarto d’ora è stato super offensivo e ha permesso a Conte di fare esperimenti utili in questa emergenza.

Nel primo tempo i primi 15 minuti vedono un Napoli in completo possesso palla nonostante siano cambiati 8 degli 11 titolari delle ultime partite. Ambrosino stringe su Lucca ma manca la precisione nel passaggio a limite dell’area. Il primo tiro del centravanti è di potenza ma va fuori. Il gol arriva poco prima della mezz’ora: finalmente Lucca che riceve un cross al bacio di un ottimo Vergara. Sempre sull’asse Vergara-Lucca-Politano gli azzurri non riescono a trovare la zampata o l’ultimo passaggio prima della fine del primo tempo.

Nel secondo tempo l’inizio è la fotocopia del primo ma ritmi più lenti. Poi con l’ingresso di Esposito e Borrelli il Cagliari si affaccia due volte con due tiri alti introno al 10° minuto. La frittata arriva dopo il 20° quando in contropiede McTominay da poco entrare per anticipare Borrelli passa involontariamente palla a Esposito che non sbaglia in area. Poi lo stesso scozzese poco dopo tira fuori da ottima posizione. I sardi poi si chiudono con Neres, Lang e Hojlund subentrati che provano a sfondare il muro rossoblu. Ci provano Scott e Neres nel finale ma Caprile si fa trovare pronto. Inevitabile la lotteria dei calci di rigore. Dopo gli errori di Felici e Neres, è Luvumbo che si fa parare il tiro mentre Buongiorno regala il penalty della qualificazione.

Nella ricerca del centrocampista a gennaio c’è un aggiornamento importante. Vergara ha offerto garanzie muovendosi bene e dispensando assist o accelerazioni che hanno trasformato l’inerzia delle azioni. Servirà un acquisto ma Antonio Conte guarderà al giovane napoletano come un affidabile alternativa. A differenza di un anno fa contro la Lazio questa squadra ha mostrato maggiore affidabilità contro un Cagliari tenace e tignoso. Ora testa alla Juventus per continuare il cammino in campionato.