Coppa Italia, gli esperimenti di Conte sono riusciti

Il Napoli ai quarti di Coppa Italia dopo quattro anni, le seconde e terze linee hanno tenuto bene il campo e Vergara è stato il migliore con assist per il gol di Lucca

Dc Napoli 03/12/2025 - Coppa Italia / Napoli-Cagliari

Le buone notizie sono tre. Il Napoli va ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni, le seconde e terze linee hanno tenuto bene il campo per un’ora e Antonio Vergara è stato il migliore in campo con assist per il gol di Lucca e non solo. Il 3-4-3 si è trasformato in un 4-4-2 che nell’ultimo quarto d’ora è stato super offensivo e ha permesso a Conte di fare esperimenti utili in questa emergenza.

Nel primo tempo i primi 15 minuti vedono un Napoli in completo possesso palla nonostante siano cambiati 8 degli 11 titolari delle ultime partite. Ambrosino stringe su Lucca ma manca la precisione nel passaggio a limite dell’area. Il primo tiro del centravanti è di potenza ma va fuori. Il gol arriva poco prima della mezz’ora: finalmente Lucca che riceve un cross al bacio di un ottimo Vergara. Sempre sull’asse Vergara-Lucca-Politano gli azzurri non riescono a trovare la zampata o l’ultimo passaggio prima della fine del primo tempo.

Nel secondo tempo l’inizio è la fotocopia del primo ma ritmi più lenti. Poi con l’ingresso di Esposito e Borrelli il Cagliari si affaccia due volte con due tiri alti introno al 10° minuto. La frittata arriva dopo il 20° quando in contropiede McTominay da poco entrare per anticipare Borrelli passa involontariamente palla a Esposito che non sbaglia in area. Poi lo stesso scozzese poco dopo tira fuori da ottima posizione. I sardi poi si chiudono con Neres, Lang e Hojlund subentrati che provano a sfondare il muro rossoblu. Ci provano Scott e Neres nel finale ma Caprile si fa trovare pronto. Inevitabile la lotteria dei calci di rigore. Dopo gli errori di Felici e Neres, è Luvumbo che si fa parare il tiro mentre Buongiorno regala il penalty della qualificazione.

Nella ricerca del centrocampista a gennaio c’è un aggiornamento importante. Vergara ha offerto garanzie muovendosi bene e dispensando assist o accelerazioni che hanno trasformato l’inerzia delle azioni. Servirà un acquisto ma Antonio Conte guarderà al giovane napoletano come un affidabile alternativa. A differenza di un anno fa contro la Lazio questa squadra ha mostrato maggiore affidabilità contro un Cagliari tenace e tignoso. Ora testa alla Juventus per continuare il cammino in campionato.

