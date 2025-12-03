Coppa d’Africa, calciatori in partenza dal 15 dicembre. Roma, Atalanta e Lazio ne perdono due

La squadra di Serie A più penalizzata sarà probabilmente l’Udinese, con ben sei convocati. Il Napoli avrebbe perso Anguissa (Camerun), ma il centrocampista è già out per infortunio.

Coppa d’Africa 2025, la Fifa e la Caf fissano al 15 dicembre la data per il rilascio dei calciatori destinati alla competizione. Club e federazioni possono trovare accordi individuali; in caso di dispute interverrà la Fifa. Il torneo, con 24 nazionali, si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio.

La squadra di Serie A più penalizzata dalla Coppa d’Africa potrebbe essere l’Udinese, che rischia di perdere ben sei giocatori: Okoye (Nigeria), Zemura (Zimbabwe), Kamara e Bayo (Costa d’Avorio), Modesto (Angola) e Gueye (Senegal).

Il Napoli avrebbe potuto fare a meno di Anguissa (Camerun), ma il centrocampista resterà fuori per infortunio.

La Roma perderà un pilastro difensivo come N’Dicka (Costa d’Avorio) e anche El Aynaoui (Marocco).

L’Atalanta dovrà rinunciare a Lookman (Nigeria) e Kossounou (Costa d’Avorio).

La Lazio invece rischia di restare senza Dele-Bashiru (Nigeria) e Dia (Senegal).

“Il 15 dicembre è la data individuata dalla Fifa e dalla Caf per il rilascio da parte dei club di appartenenza dei calciatori africani che parteciperanno con la propria nazionale alla Coppa d’Africa 2025 in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Le Federazioni della Caf e i club sono però anche ‘incoraggiati a tenere discussioni bilaterali per trovare eventuali soluzioni individuali adeguate’, fa sapere la Fifa, e nei casi in cui permanga una controversia, la stessa Fifa medierà tra le parti, tenendo conto delle circostanze di ciascun caso: calendario delle partite, fase delle competizioni, partecipazione storica e prevista dei giocatori ed eventuali altri fattori pertinenti.

La decisione di Fifa e Caf, sottolinea la confederazione mondiale, è in linea con il principio utilizzato per la Coppa del Mondo 2022️ con il periodo di rilascio ridotto a sette giorni. Quella in programma in Marocco è la 35ma edizione del torneo continentale organizzato dalla Caf. In campo scenderanno 24 nazionali. Le gare si disputeranno in nove stadi”.