Anguissa, lesione di alto grado al bicipite femorale (again): da due a tre a mesi di stop. Salta pure la Coppa d’Africa

Anguissa, lesione di alto grado: da due a tre a mesi di stop. Salta pure la Coppa d’Africa.

Tegola enorme sul Napoli: Frank Anguissa ha subito in Nazionale una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Infortunio molto grave. Da due a tre mesi di stop. Salta anche la Coppa d’Africa.

Bicipite femorale again, dopo Lukaku e De Bruyne.

Comunicato del Napoli:

Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Anguissa sta tornando a Napoli per capire l’entità dell’infortunio al flessore. Il Napoli può perderlo per tre mesi (Il Napolista, ieri)

Frank Anguissa sta tornando a Napoli. Si è infortunato in Nazionale e ora si teme un infortunio anche per lui. A Sky Sport 24 Francesco Modugno dice che sta rientrando a Napoli «per sottoporre a risonanza magnetica il flessore della coscia, bisognerà capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Si tratta un giocatore importante anche per l’unicità delle caratteristiche».

Il punto è questo. Anguissa di fatto un sostituto non ce l’ha. Un po’ per è insostituibile, un po’ perché un altro con le sue caratteristiche proprio non c’è. Non c’è nessuno che abbia i suoi muscoli. Il Napoli non ha quello che viene definito un incontrista, manca un Folorunsho per capirci. Probabilmente sarebbe stato acquistato in estate, poi però è subentrata l’emergenza Lukaku che ha portato all’immediato acquisto di Hojlund per 50 milioni più l’ingaggio.

La sua (di Anguissa) eventuale assenza sarà un problema mica da ridere per Conte e il Napoli che a questo punto rischiano di perderlo per quasi tre mesi. Adesso rientra, potrà stare per infortunio e poi a dicembre partirà per la Coppa d’Africa. Sono dolori per Conte che è rimasto a Torino a riposarsi e rientrerà a Napoli lunedì prossimo. La situazione è delicata.