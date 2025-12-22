Coppa America a Napoli, i team ora sono cinque: ci sarà anche Alinghi

Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e K-Challenge sono i cinque team che hanno confermato la loro partecipazione alla Coppa America di Napoli. Nel Golfo ci saranno quindi anche i francesi e, soprattutto, gli svizzeri di Alinghi che hanno confermato la loro partecipazione. L’America’s Cup entra in una nuova fase della sua storia con la nascita dell’America’s Cup Partnership (Acp), un’alleanza che riunisce i cinque team fondatori della competizione velica più prestigiosa e antica al mondo che hanno deciso di condividere una visione comune, dando vita a una governance unificata pensata per garantire stabilità, continuità e crescita a lungo termine all’evento.

Alla base della Partnership c’è l’idea di preservare l’unicità dell’America’s Cup, rafforzandone al tempo stesso la sostenibilità sportiva ed economica. L’obiettivo dichiarato è mantenere la competizione al vertice dell’innovazione tecnologica e dello sport professionistico globale, offrendo a team, sponsor e pubblico un punto di riferimento stabile e riconoscibile nel tempo.

Oggi gli AC75 rappresentano il vertice di questa evoluzione: imbarcazioni capaci di superare i 55 nodi di velocità, dotate di sistemi elettronici avanzatissimi, migliaia di sensori e processi di progettazione che richiedono simulazioni computazionali di livello estremo.