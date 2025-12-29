Conte sta trasformando Hojlund in un attaccante totale

La metamorfosi, la crescita di Rasmus Hojlund nel commento della Gazzetta dello Sport con Alex Frosio che ha seguito per il quotidiano Cremonese-Napoli vinta dagli azzurri due a zero proprio con doppietta del 22enne attaccante danese.

Scrive la Gazzetta:

Sarebbe utile stabilire – e non è effettivamente possibile – dove si trova il confine tra esaltazione e dipendenza. Perché è chiaro che il Napoli dipende fortemente, e non soltanto in termini realizzativi, dal suo centravanti. Era già successo con l’arrivo di Romelu Lukaku, pietra angolare del gioco

contiano, indispensabile per risalire il campo. E così fa Hojlund, che forse è pure più veloce di Big Rom e stravince il duello tutto muscoli con Baschirotto. È tuttavia altrettanto innegabile come un centravanti si esalti sotto la guida di Conte: il miglior Big Rom si è visto proprio con il tecnico pugliese – soprattutto all’Inter, poi anche nel primo periodo napoletano – e Rasmus si sta trasformando in un attaccante totale, con margini di

crescita spaventosi considerando i suoi 22anni. Antonio lavora sulla materia prima e i risultati sono eccellenti, perché Hojlund sta aggiungendo elementi al suo armamentario tecnico. Il primo gol ne è un eccezionale compendio: prima il danese attacca la profondità coi tempi giusti, poi va a contendere un pallone aereo sullo sviluppo dell’azione e infine è rapido nell’infilare sul rimpallo dopo il tiro di Spinazzola, non con il sinistro – piede preferito – ma con il destro.