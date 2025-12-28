Nicola: «I due gol di Hojlund non tecnicamente incredibili, ma squadre come il Napoli colpiscono in ogni situazione»

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli.

Le parole di Nicola

Dispiacere per la partita con due gol figli di un rimpallo:

«Oggi non c’è dispiacere, perdere non piace a nessuno. Oggi abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare, di intensità elevatissima, abbiamo mantenuto l’iniziativa e dimostrando di voler crescere. I due gol non sono stati tecnicamente incredibili, ma sono squadre che ti colpiscono anche in questi situazioni. L’avversario era molto forte».

Hai cercato con le sostituzioni di essere più offensivo:

«Sarebbe stato importante andare a riposo col 2-1 per permetterci di produrre energia e il gioco per recuperare un gol. Due non sono facili perché devi prenderti qualche rischio di più. Nel primo tempo in due occasioni potevamo arrivare al gol, la palla di Bianchetti era di un buon movimento; diventa difficile commentare ciò che ci è mancato, dovevamo essere molto puliti tecnicamente. Abbiamo fatto di tutto per competere con loro e accettiamo che il Napoli è molto forte. Ma abbiamo dimostrato che la Cremonese c’è».

Come si mantiene questo standard del 2025?

«E’ difficile per noi, ogni partita sarà importante con sfide dove dovremo essere sempre al 100% e dovremo migliorarci. Baschirotto per me ha giocato bene nonostante i gol di Hojlund».