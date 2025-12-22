Conte risponde con i fatti alle chiacchiere. Da Bologna al Bologna l’allenatore ha risposto a 7 infortuni e ha trovato il quadro tattico per un Napoli dominante

Conte parla sul campo, secondo trofeo in un anno solare

Il secondo trofeo in un anno. Conte annichilisce Italiano, il Napoli batte il Bologna solo 2-0 ma potevano essere 5 o 6 le reti. Altro capolavoro del coach british-pugliese che nel 2025 nonostante infortuni e calamità vince scudetto e Supercoppa italiana. Azzurri, stasera, superiori tecnicamente e tatticamente contro i bolognesi incapaci di tirare anche in porta se non in una sola occasione.

Nel primo tempo il primo quarto di gara vede un Napoli pericoloso con Lobotka che prende possesso del centrocampo. Neres lanciato in porta sbaglia il passaggio per Elmas che un minuto dopo solo davanti a Ravaglia ciabatta fuori. Gli azzurri vanno sulla velocità e i felsinei soffrono le accelerazioni. Ancora il brasiliano e poi McTominay dopo un’azione a sfondare la difesa mancano l’ultimo passaggio. Spinazzola si divora un gol fatto con Ravaglia che riesce a smorzare lo scavetto ma poco dopo arriva la perla di Neres: tiro a giro di sinistro all’incrocio, azzurri in vantaggio. La prima frazione di gioco si chiude con un Napoli in dominio totale.

Nel secondo tempo il Napoli inizia come aveva finito. Ravaglia para i tiri che arrivano da ogni parte dell’area con Rahamani e Hojlund. Poi è Ferguson che si trova improvvisamente un ottimo pallone di testa ma tira centrale su Vanja. Capovolgimento di fronte e Neres brucia Lukumi dopo un passaggio lento di Ravaglia, scavetto e gol. Nel momento clou il raddoppio ma fino a fine gara gli azzurri divorano almeno 4 reti con un Bologna che non riesce nemmeno a tirare in porta.

Un trofeo che arricchisce la bacheca, nello stesso anno dello scudetto. Serve a dare autostima in una stagione dove si è in corsa in tutto, compresa la Champions. Conte risponde ancora sul campo, con i fatti alle chiacchiere. Da Bologna al Bologna l’allenatore ha risposto a 7 infortuni e ha trovato il quadro tattico per un Napoli dominante. E in città, questa notte, un anticipo di Capodanno tra fuochi e festa.