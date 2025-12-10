Conte: «Non è la singola partita ma è la somma di tante partite che ti porta ad avere un accumulo di fatica»

Antonio Conte a Sky Sport:

«Complica la qualificazione… Oggi la verità è che non eravamo brillanti fin dall’inizio, il Benfica che comunque avrebbe giocato venerdì, domenica sera venivamo da una serie di partite con dispendio fisico e mentale. Alla vigilia avevo parlato di energie, sapevo che alla lunga qualcosina puoi pagare a livello di energia fisica e mentale, abbiamo fatto un po’ di fatica. Noi volevamo essere aggressivi però pronti via abbiamo sbagliato la pressione e abbiamo preso una palla dietro la linea che forse ci ha messo un po’ di timore. Infatti il primo tempo eravamo un po’ lunghi, ci sta, conoscevamo la difficoltà della partita. Quando inizi ad accumulare partite una dietro l’altra e a giocarle ogni tre giorni, è inevitabile che qualcosa devi pagare Rientriamo tardi stanotte, alle quattro, domani giorno libero e poi ci prepariamo a un’altra patita di campionato. I ragazzi sono molto generosi, hanno provato a dare tutto fino all’ultimo ma la generosità non è stata unita alla brillantezza. Non ho nulla da rimproverare».

Capello: «d’accordo con la tua analisi. Non è che la Champions abbia un ritmo superiore rispetto al campionato?»

Conte: «Oggi abbiamo corso, ma eravamo un diesel. Ci sta perché ne parlavo anche dopo una vittoria di una coperta molto corta a livello di cambi. In Serie A il livello si è alzato molto, non credo che sia una questione di differenza rispetto alla Champions. Il Benfica ha giocato venerdì, noi domenica. Abbiamo dovuto fare un viaggio. Ci sono tante componenti. Non è la singola partita ma è la somma di tante partite che ti porta ad avere un accumulo di fatica che puoi pagare. Abbiamo da recuperare, stanotte torneremo alla quattro. Domenica dobbiamo giocare, Oggi hanno dato tutto, sono orgoglioso di loro. Abbiamo fatto fatica a livello mentale, nella qualità di alcune giocate. Speriamo di recuperare quanto prima Lobotka e Gutierrez. Lukaku ancora deve fare un allenamento con la squadra, come facciamo a portarlo a Udine».