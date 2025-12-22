Nei tre di difesa viene arretrato Di Lorenzo che sarà schierato sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. In attacco la coppia d'oro Hojlund-Neres

Conte non cambia formazione: confermati Juan Jesus, Politano e Elmas, Lang resta in panchina (Corsport)

Per la finale di Supercoppa (in programma questa sera alle 20 a Riad, diretta tv su Italia1), Antonio Conte conferma la formazione che ha battuto il Milan 2-0. Quindi Lang dovrebbe tornare in panchina, Politano in campo ma non nel tridente bensì da esterno quasi a tutta fascia come Spinazzola dall’altra parte. Nei tre di difesa viene arretrato Di Lorenzo che sarà schierato sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo i due superstiti McTominay e Lobotka. Davanti, ovviamente, la coppia regina dell’autunno-inverno del Napoli ossia Rasmus Hojlund e David Neres.

Il Corsport scrive:

Oggi è il giorno della finale di Supercoppa e a quanto pare Conte dovrebbe confermare la stessa formazione schierata dal primo minuto in semifinale: Di Lorenzo ancora nel tris dei centrali difensivi, Juan Jesus confermato con Buongiorno in panchina, Politano a tutta fascia destra e Spinazzola a sinistra, Elmas con Neres alle spalle di Hojlund. Nessun cambio a quattro giorni dalla prima in Arabia Saudita, con ventiquattro ore in più di riposo rispetto agli avversari. Un dettaglio, considerando l’importanza della posta in palio. Il gruppo volerà a Napoli in nottata, dopo la partita, e domattina atterrerà a Capodichino.