Conte: «Napoli-Juve? È una partita, ci sono i tre punti in palio per noi e per loro»

Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset

Le parole di Conte

«È stata veramente lunga, chi è andato sul dischetto è stato bravo, sia quelli del Cagliari che noi. Il fatto che si sia prolungata, dimostra bravura e freddezza. In questi momenti devi avere personalità per prenderti la responsabilità. Partita buona dei ragazzi, il gol subito è fortuito a causa un rimpallo con McTominay e Sebastiano Esposito si è trovato la porta spalancata per pareggiare. Per il resto è stata una gara in cui abbiamo visto dei ragazzi promettenti come Vergara e Ambrosino. Qualcuno non giocava da tanto, Spinazzola veniva da un problema al pube e averlo visto in campo per 90 minuti è stato importante. Sappiamo che da qui fino a gennaio ci sarà da fare di necessità virtù. Tutto quello che arriva, dobbiamo prenderlo con entusiasmo».

Milinkovic-Savic rigorista?

«Se l’abbiamo inserito come settimo è perché conoscevamo le sue qualità a livello di rigori. È stato molto bravo. Lui è uno che ha parato diversi rigori, loro sono stati molto bravi, ma lui è riuscito a parare il rigore decisivo e a passare il turno».

«I bassi ritmi non ci appartengono, quando giochiamo a ritmi bassi diventiamo prevedibili. Dobbiamo portare sempre alta intensità. Tanti ragazzi venivano da una partita non giocata dopo tanto tempo. Da un punto di vista fisico è inevitabile che qualcuno sia calato. Abbiamo cercato di riequilibrare la situazione con le sostituzioni e abbiamo avuto le occasioni per fare gol, poi non ci siamo riusciti. Siamo riusciti a passare ai rigori, non succedeva da cinque anni di raggiungere i quarti. I ragazzi hanno fatto bene, niente da dire, ci prendiamo quello di buono».

Napoli-Juve

«È una partita, ci sono i tre punti in palio per noi e per loro. Sappiamo che sono una grande squadra, conosco benissimo la storia della Juventus. Grandissimo rispetto, poi in campo entrambi cercheranno di portare i tre punti dalla propria parte. Lucca ha fatto gol, si è impegnato. Può continuare a lavorare e migliorare».