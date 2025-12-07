A Torino è andato a ricaricarsi dopo Bologna, per evitare la tempesta e trovare di nuovo serenità e lucidità. Ora si sente un po’ figlio di Napoli

Conte logora chi non ce l’ha, la Juve è un sentimento che porta dentro (Gazzetta)

Giornata di Napoli-Juventus e quindi di Antonio Conte e Luciano Spalletti.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Antonio vive a Torino ed è lì che è andato a ricaricarsi dopo Bologna, per evitare la tempesta e trovare di nuovo serenità e lucidità. Doveva ragionare, lontano dalla pressione di Napoli. E prendersi una pausa dal campo. Forse, per mandare un ennesimo messaggio alla squadra. Un reset completo, uno “scurdammoce ‘o passato” per dirla alla napoletana, lui che adesso un po’ figlio di Napoli si sente per davvero. La Juve è un sentimento che porta dentro, ma che non potrà mai distrarlo dall’obiettivo primario: la vittoria.

Antonio è il primo tifoso – da sempre – di ogni sua squadra e il Napoli non fa certo differenza. E allora stasera, più di altre sere, vorrà una squadra affamata e dominante. Chissà, magari anche per aumentare quel rimpianto che una certa parte del tifo bianconero non ha mai nascosto. Perché Conte logora chi non ce l’ha. Ed è garanzia di vittoria. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis, che per convincerlo un anno e mezzo fa ha fatto più di un passo indietro. Contava solo il Napoli, riportarlo in alto il più in fretta possibile. E Conte era l’unica scorciatoia per sentirsi di nuovo grandi. Certo, ci sarebbe bisogno anche delle strutture e di uno stadio all’altezza del club campione d’Italia.