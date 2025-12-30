La Gazzetta dà ragione a Conte sulla sostanza (il Napoli è indietro rispetto a Inter, Milan e Juventus) ma prova a dargli una bacchettata sulla forma.

Conte ha una lau­rea hono­ris causa in riva­lità, la Gazzetta: “ama battibeccare con i suoi vecchi amori”

E scrive:

Anto­nio Conte ha una lau­rea hono­ris causa in riva­lità. Ama bat­ti­bec­care con i suoi vec­chi amori una volta tran­ciato il rap­porto e preso un’altra via. Con Juve e Inter è andata così.

Ricorda lo scontro dopo Napoli-Inter 3-1,

Il pre­si­dente neraz­zurro Marotta disse che il rigore dub­bio con­cesso agli azzurri per il con­tatto tra Di Lorenzo e Mkhi­ta­ryan «aveva indi­riz­zato la gara». E anche che «Roc­chi aveva detto basta “rigo­rini”». Conte replicò: «Non ho mai chie­sto ai miei pre­si­denti di fare il papà. Così smi­nui­sce anche il tec­nico, io mi sono sem­pre difeso da solo». La sto­ria l’ha smen­tito. Ai tempi della Juve, così come all’Inter, lo stesso Anto­nio aveva invo­cato a gran voce una presa di posi­zione dei diri­genti. Un esem­pio? Novem­bre 2019, Borus­siaIn­ter, 3-2 in rimonta: «Non si pos­sono fare mira­coli – disse Non voglio alibi, ma non mi piace che ogni volta debba venire io a met­terci la fac­cia. Qual­cuno della società dovrebbe farlo».

La Gazzetta si ricorda la ormai storica frase sul ristorante da cento euro ai tempi della Juventus. Così come il giorno in cui allo Stadium, durante Juve-Inter, mostrò il dito medio ad Andrea Agnelli.

C’è anche qualche screzio con Allegri, soprattutto legati all’ormai celebre gol di Muntari non assegnato in un Milan-Juventus nell’anno del primo scudetto di Conte alla Juventus.

Il giorno del gol non dato a Mun­tari. Anto­nio rispose così: «Pro­blemi di Alle­gri se si parla ancora di quell’epi­so­dio. La verità è che ave­vano sette punti di van­tag­gio, sono loro che si sono fer­mati».