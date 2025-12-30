Sulle strutture il confronto con Inter, Milan e Juventus è imbarazzante. Il Napoli è alla pari solo sul monte ingaggi. Il valore patrimoniale del club è decisamente inferiore

La Gazzetta ammette che Conte “ha ragione quasi su tutto”: il centro sportivo del Napoli è fermo al tweet di De Laurentiis

Le parole di Conte fanno ancora rumore. Oggi tutti i quotidiani le riprendono.

Conte, come sappiamo, nel post-partita ha detto:

«È un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. per tanti motivi. Oggi Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti. Non puoi mettere le testa sotto la sabbia e pensare che le differenze non esistano, poi ti metti sotto e con il lavoro cerchi di colmare le distanze».

La Gazzetta scrive, a proposito del valore patrimoniale:

Il Napoli è in cre­scita costante. Secondo l’ultima ana­lisi di Foot­ball Ben­ch­mark, gli azzurri hanno avuto un exploit del 20% sul loro valore patri­mo­niale. La squa­dra di Conte, dicias­set­te­sima in Europa, vale poco più di un miliardo, ma in Ita­lia la pre­ce­dono Juve (1,65 miliardi), Inter (1,7) e Milan (1,8).

E ricorda che

negli ultimi dieci anni il Napoli è la terza ita­liana ad essere cre­sciuta di più – +178% – die­tro Inter (+330%) e Milan (+232%).

L’unico aspetto su cui il Napoli compete come le altre è il monte ingaggi.

Conte ha regi­strato 41 milioni di sti­pendi in più rispetto all’annata scorsa. Se pren­diamo Inter, Milan e Juve solo i ragazzi di Chivu sono davanti, e nean­che di molto: 134,2 milioni lordi di costo rosa con­tro i 133 degli azzurri. Seguono Spal­letti e Alle­gri rispet­ti­va­mente con 131 e 96 milioni.

Il Napoli non ha una seconda squadra, a differenza delle altre, e il ds Manna un anno fa disse: «Ad oggi a Napoli non abbiamo una strut­tura che possa soste­nere una squa­dra B».

Poi, le strutture capitolo dolente.

Conte ha fatto leva su que­sto, pro­ba­bil­mente. Juve, Inter e Milan hanno cen­tro spor­tivi di pro­prietà – i bian­co­neri per­sino lo sta­dio -, men­tre il Napoli Trai­ning Cen­ter è in con­ces­sione dalla fami­glia Cop­pola da 21 anni.

Il Napoli sul centro sportivo è fermo al tweet dei De Laurentiis con su scritto “prima pietra”. Ma è roba da sociale, nella realtà non c’è niente.

Scrive la Gazzetta:

Il 2 set­tem­bre (in realtà il primo ma poco cambia, ndr) il pre­si­dente De Lau­ren­tiis postò una foto con su scritto «prima pie­tra», aggiun­gendo di aver fir­mato l’opzione per l’acqui­sto del ter­reno su cui sor­gerà il cen­tro spor­tivo. Dovrebbe essere a Suc­civo, in pro­vin­cia di Caserta, ma non prima del 2028.

Ricorda che a Castel Vol­turno

il cen­tro non ha camere dove si può dor­mire o ripo­sare prima e dopo gli alle­na­menti. I ritiri si svol­gono a Poz­zuoli, e quando Conte fa le dop­pie sedute mat­tina e pome­rig­gio gli azzurri vanno a casa e poi tor­nano. Le gio­va­nili si alle­nano nel cen­tro Ken­nedy, men­tre la Pri­ma­vera si allena e gioca a Cer­cola.

L’Inter ha Inte­rello – in con­ces­sione -, polo dove si alle­nano le gio­va­nili, il fem­mi­nile e anche l’Under 23, che gioca le par­tite in casa all’U-Power Sta­dium di Monza. Per l’atti­vità non ago­ni­stica c’è l’Acca­de­mia Inter in Via Cilea. Il pre­si­dente Marotta ha pro­messo inve­sti­menti impor­tanti in entrambi i cen­tri spor­tivi. Il Milan invece, oltre al Vismara per le gio­va­nili (adesso in fase di ammo­der­na­mento), nel 2024 ha inau­gu­rato a Mila­nello una strut­tura per la Pri­ma­vera. Una pale­stra, due picc­cole piscine, una stanza dedi­cata alla fisio­te­ra­pia, due uffici, una sala media, una sala video e due spo­glia­toi da 27 posti l’uno. Lun­gi­mi­ranza.