Conte fa la letterina a Babbo Aurelio: chiesto un vice Anguissa sotto l’albero (Il Giornale)

Chiesto anche un centrocampista di palleggio (i nomi sono Pellegrini e Manzambi) e un esterno d'attacco. In uscita Ambrosino, Vergara e Marianucci.

Ad Antonio Conte sono stati chiesti veri e propri miracoli a causa dell’emergenza infortuni. Ora, in clima natalizio, Il Giornale racconta la curiosa “letterina” che l’allenatore del Napoli avrebbe scritto a “Babbo Aurelio”. Dopo tanto lavoro e sacrifici, Conte avrà fatto il bravo?

Ecco la situazione riguardo il mercato in entrata:

“Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Sotto l’albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al lavoro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d’attacco”.

Il Giornale poi conclude parlando anche di qualche calciatore in uscita dal Napoli:

“In uscita invece tutti i giovani che saluteranno in prestito: su Marianucci c’è la Cremonese; mentre per Vergara sono arrivate numerose richieste. Bagagli pronti anche per Ambrosino (ci prova la Samp), visto che Lucca nonostante il rientro di Lukaku sembra destinato a restare”.

Mainoo è il Vergara del Manchester United, il suo mancato impiego scatena piazza e critica

Mainoo è sempre più ai margini del Manchester United e valuta il prestito per trovare continuità.Il Napoli resta in prima fila: Conte lo vuole e il giocatore guarda con favore al trasferimento in Italia. Facendo le debite proporzioni, ricorda il dibattito che c’è a Napoli a proposito del mancato impiego di Vergara.

Esordisce così il Telegraph nel suo ultimo articolo:

“Pur dicendo che Mainoo potrebbe ricoprire il ruolo di Casemiro, Amorim ha ribadito più volte che il ragazzo è soprattutto in competizione diretta con Fernandes, e lì può esserci un solo vincitore”.

E continua:

“L’unica partita da titolare di Mainoo in stagione è stata la pesante sconfitta in Carabao Cup contro il Grimsby Town, squadra di League Two, ad agosto. In Premier League ha giocato solo 183 minuti.

Contro Arsenal, Fulham, Nottingham Forest e, più recentemente, West Ham — partite in cui lo United faticava a segnare il secondo gol e poi subiva il pareggio nel finale — Mainoo non è nemmeno entrato dalla panchina.

Scholes non è stato l’unico ex giocatore dello United a consigliare a Mainoo di andare via. E di certo non mancherebbero le pretendenti se Amorim autorizzasse un prestito a gennaio, dopo averglielo negato in estate”.

E conclude con la notizia:

“Antonio Conte resta interessato ad aggiungere Mainoo a un Napoli che già annovera Rasmus Højlund (in prestito dallo United), Scott McTominay e Romelu Lukaku, e il giocatore continua a guardare con favore a un trasferimento in Italia, club che aveva già scelto ad agosto. Ma il numero di squadre interessate, comprese molte di Premier League, supera abbondantemente la doppia cifra”.