Conte a Cremona dovrebbe confermare la formazione che ha vinto la Supercoppa

Il Napoli in campo a Cremona per l’ultima partita dell’anno solare. Conte, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi, intenzionato a confermare l’undici iniziale della Supercoppa stradominata contro il Bologna di Italiano.

Scrive Repubblica:

Beukema e Lukaku non sono stati convocati per la trasferta in Lombardia per motivi diversi. Il difensore olandese sta recuperando da un leggero infortunio. Big Rom ha invece ancora bisogno di migliorare la sua condizioni fisica ed è rimasto a Castel Volturno ad allenarsi. Toccherà dunque a Lucca dare eventualmente manforte ai lanciatissimi Neres e Hojlund: gli eroi di Riad. Il brasiliano e il danese sono le certezze dei campioni

d’Italia, che in attacco hanno ritrovato lo smalto dei periodi migliori. C’è inoltre abbondanza di alternative pure in difesa e sulle fasce laterali, tant’è che per la prima volta i ballottaggi da risolvere sono addirittura tre: fra Buongiorno e Juan Jesus, Spinazzola e Gutierrez e tra Lang ed Elmas. L’unico reparto in sofferenza è il centrocampo, con McTominay e Lobotka costretti a fare gli straordinari. Probabile la conferma in blocco della squadra che ha vinto in Arabia Saudita.

