Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti, oggi a Cremona il test decisivo
Il Corsera: sette sconfitte in stagione, fra campionato e Champions, tutte lontano dal Maradona. Il cambio di passo è atteso contro Vardy
Cremonese-Napoli non è solo l’ultima partita del 2025. Un 2025 particolarmente ricco per il Napoli. Due trofei nell’anno solare, l’ultima volta fu con Benitez tra Coppa Italia e Supercoppa. È la partita per verificare se il Napoli ha smaltito i festeggiamenti di Riad e se le sette sconfitte esterne di questo inizio di stagione possano essere considerate il passato che non ritorna.
Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
L’ultima dell’anno contro la Cremonese (oggi alle 15) può dire al Napoli molte cose. Arriva dopo la vittoria della Supercoppa e l’effetto sbornia da festeggiamenti è un nemico contro il quale Conte combatte sin dal giorno successivo alla sfida di Riad contro il Bologna. Ma è altrettanto vero, però, che sulla scia del trionfo arabo la squadra che al momento insegue al terzo posto Inter e Milan, può sfruttare l’entusiasmo e provare l’allungo. Il cammino del Napoli, finora, nonostante un 2025 da incorniciare, non è stato però né facile né lineare. Sette sconfitte in stagione, fra campionato e Champions, tutte lontano dal Maradona. Il cambio di passo è atteso proprio con l’ultima partita fuori casa, Conte aspetta questo segnale dopo un periodo difficile con l’infermeria piena di giocatori.
