Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti, oggi a Cremona il test decisivo

Cremonese-Napoli non è solo l’ultima partita del 2025. Un 2025 particolarmente ricco per il Napoli. Due trofei nell’anno solare, l’ultima volta fu con Benitez tra Coppa Italia e Supercoppa. È la partita per verificare se il Napoli ha smaltito i festeggiamenti di Riad e se le sette sconfitte esterne di questo inizio di stagione possano essere considerate il passato che non ritorna.

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

L’ultima dell’anno con­tro la Cre­mo­nese (oggi alle 15) può dire al Napoli molte cose. Arriva dopo la vit­to­ria della Super­coppa e l’effetto sbor­nia da festeg­gia­menti è un nemico con­tro il quale Conte com­batte sin dal giorno suc­ces­sivo alla sfida di Riad con­tro il Bolo­gna. Ma è altret­tanto vero, però, che sulla scia del trionfo arabo la squa­dra che al momento inse­gue al terzo posto Inter e Milan, può sfrut­tare l’entu­sia­smo e pro­vare l’allungo. Il cam­mino del Napoli, finora, nono­stante un 2025 da incor­ni­ciare, non è stato però né facile né lineare. Sette scon­fitte in sta­gione, fra cam­pio­nato e Cham­pions, tutte lon­tano dal Mara­dona. Il cam­bio di passo è atteso pro­prio con l’ultima par­tita fuori casa, Conte aspetta que­sto segnale dopo un periodo dif­fi­cile con l’infer­me­ria piena di gio­ca­tori.

