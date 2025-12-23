Chiesa può sostituire Isak (si è rotto una caviglia) nel Liverpool, polemica sul gioco duro del Tottenham

Alexander Isak si è rotto la caviglia durante il match tra Liverpool e Tottenham, vinto dai Reds 2-1. Arne Slot ha criticato Micky van de Ven per l’intervento duro ai danni dell’attaccante. Il tecnico degli Spurs, Thomas Frank, ha difeso il suo giocatore dicendo che fosse un “fallo naturale” di un qualunque difensore per impedire a Isak di segnare.

Slot ha dichiarato: «Il fallo di Van de Ven, se fai un intervento così, al 100% c’è una seria possibilità che il giocatore subisca un grave infortunio».

Frank ha ribattuto alle critiche del tecnico del Liverpool: «Sono ovviamente in disaccordo. Stiamo parlando di un difensore che fa tutto il possibile per evitare di subire gol. Sfortunatamente, il piede di Isak era lì e questo ha fatto sembrare il fallo peggio di quello che è. Se i miei difensori non intervengono così, allora penso non siano veri difensori».

Le soluzioni per sopperire all’assenza di Isak del Liverpool

Intanto, si sta cercando di capire quali mosse potrebbe adoperare il Liverpool per sostituire l’attaccante svedese pagato 150 milioni. La Bbc scrive:

Contro l’Inter, Ekitike e Isak hanno giocato in un attacco a due con Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister dietro di loro, a centrocampo. Nelle ultime due partite di campionato, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Florian Wirtz e Szoboszlai erano tutti e cinque dietro l’attaccante Ekitike. Szoboszlai e Wirtz possono anche allargarsi e i terzini giocare più alti. Con Isak fuori, starà a Mac Allister o Wirtz combinare azioni offensive con Ekitike. Anche Federico Chiesa potrebbe essere provato accanto ad Ekitike, come il sistema di gioco utilizzato contro l’Inter.