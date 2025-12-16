“Anguissa con Conte è diventato un centrocampista totale”, il Guardian lo inserisce nei migliori 100 del 2025. De Bruyne mai così in basso

Una delle poche costanti del Napoli tra il terzo e quarto scudetto. Il camerunese è all'83esimo posto in classifica. Al 73esimo c'è De Bruyne, la posizione più bassa negli ultimi undici anni.

Il Guardian ha stilato la classifica dei top 100 calciatori del 2025, svelando per il momento solo quelli presenti dalla posizione 100 alla posizione 71. Sono stati inseriti in lista Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne del Napoli.

La top 100 del Guardian: presenti Anguissa e De Bruyne

Il centrocampista camerunense è stato messo dal quotidiano all’83esimo posto:

Tra lo scudetto 2023 e quello del 2025, il Napoli ha cambiato allenatore e rivisto il suo undici iniziale. Tuttavia, Anguissa è stato una delle poche costanti, un dettaglio che forse non ha ricevuto così tanta attenzione come dovrebbe. «Ha il cuore di due giocatori», ha detto Romelu Lukaku mentre festeggiavano insieme lo scudetto a maggio. Anguissa si è evoluto nel suo gioco sotto la guida di Antonio Conte, diventando un centrocampista totale. Il suo compagno di squadra Scott McTominay è stato un meritevolmente vincitore del premio di Mvp della Serie A, ma il camerunense ha vinto più premi di giocatore del mese nel 2025.

Inserito in classifica anche Kevin De Bruyne, al 73esimo posto, che quest’anno milita nel Napoli ma l’anno scorso era al City:

Ha iniziato l’anno prendendo la fascia da capitano al Manchester City, ma a giugno De Bruyne era già in viaggio verso Napoli. I campioni d’Italia speravano che l’ingaggio di uno dei migliori giocatori della storia della Premier League avrebbe fatto crescere maggiormente le loro ambizioni, ma De Bruyne, dopo un inizio brillante, è stato messo da parte dal mese di ottobre per un infortunio al tendine del ginocchio. E’ la più bassa posizione in classifica che raggiunge negli ultimi undici anni.

Tra gli italiani presenti, Federico Dimarco dell’Inter alla posizione numero 99.