Callejon: «Mi piace questo Napoli: è aggressivo e ha reagito bene agli infortuni»
A Prime Video: «Ho passato sette anni meravigliosi a Napoli. Mi hanno accolto benissimo. Spero che il Napoli faccia un buon risultato stasera».
Sta lassù nel suo sorriso a guardare tutti di sotto.
È il Napoli del Feroce Salentino, bellezza.
Tutto il resto è già poesia.
Pochi minuti e la partita diventa ovvia e inutile.
Segna per primo Polinapoli.
Che per il tecnico leccese è un po’ quello che fu Lazarillo Callejon per Sor Polpetta.
Chiude Trinità-Kvara.
E il Monza si trasforma in uno sparring partner bollito.
Poi vabbè, Bud Spencer Big Rom è ancora un po’ borzacchio.
Poi vabbè, c’è stata un po’ una flessione nella ripresa.
Però ci manca un rigore abbagliante.
Ricordate, se subite un pestone dentro l’area, quello è step on foot.
Nel regolamento non esiste.
E’ una roba inventata dai tiranni del calcio per poter avere il pieno controllo di una gara.
Vittoria significativa.
Perché è contro queste squadre che si vincono o si perdono i campionati.
Grattatevi dove volete, ma fatelo.
Big alla ricerca del morale perduto.
Inter e Juve.
Le due protagoniste del campionato devono rispondere ai mormorii delle rispettive tifoserie preoccupate.
Banco di prova impegnativo per i nerazzurri in trasferta al Friuli contro un’Udinese in salute.
L’Inter inizia come aveva finito lo scorso anno, quando proprio su questo campo ebbe la certezza dello scudetto.
46 secondi ed è già vantaggio.
Frattesi, veloce come la luce, è decisivo proprio come l’anno scorso.
Ma i friulani sono vivi e ottengono il pareggio con una rete abbastanza simile a quella dolorosissima di Gabbia sette giorni fa.
Ed è subito allarme difesa. 7 gol in 6 giornate un po’ tanti. Quasi tutti allo stesso modo.
Poi primo gol di El Toro che replica per una doppietta.
Ci sarà da soffrire nel finale perché l’Udinese è squadra intelligente e quadrata.
Alla vittoria dell’Inter gli ergastolani rispondono con una vittoria.
Li accoglie un Marassi vuoto.
Squalificato dopo gli episodi registrati prima, durante e dopo il derby.
Decisione ridicola e imbarazzante.
Si puniscono tutti e non i veri colpevoli.
I quali sarebbero individuabili immediatamente e facilmente con l’uso organizzato delle telecamere.
La solita storia. Nessuna volontà di pulire lo sporco.
E il calcio perde ancora.
E perde ancora ancora e ancora la credibilità di uno stato.
Se un paese non punisce chi viola la legge, quel paese è un paese morto.
Il calcio perde anche a Cinisello Balsamo.
Partita fra Città di Cinisello e Ausonia Academy, campionato provinciale categoria allievi under 16.
Al termine dell’incontro i genitori dei ragazzi del Cinisello prendono a pugni e a calci il preparatore atletico e il dirigente della squadra ospite e li mandano in ospedale.
Capito, ragazzini?
Se non vi sta bene un risultato, menate l’avversario.
Corso pratico per la trasformazione dell’uomo in bestia.
Basta lamenti. Silenzio, si gioca.
A El Toro di Udine risponde il Serbo di Genova per scacciare i fantasmi.
Singolare score della Vecchia.
In sei partite tre finite 0-0 e tre finite 3-0.
La vittoria arriva nella ripresa e anche grazie ai cambi.
Entra bene Douglas Luiz, entra benissimo Conceicao, autore di un gol da artista e figlio d’arte.
Gila ha un solo merito.
Quello di far esordire Honest Ahanor, 16 anni, terzino sinistro nigeriano di Aversa dal futuro tutto d’oro.
I Sogni d’oro di Vanoli interrotti dagli Gli Aquilotti corsari.
Baroni prepara la partita alla grande.
Scherma Ricci e Ilic e piazza a centrocampo il duo Guendouzi e Rovella.
Divorati con voracità sensuale.
Ma la vera sorpresa è Nuno Tavares.
Altro pianeta. Forza della natura. Ma anche grande tecnica. Quattro assist, quattro gol finora.
Come sia capitato qui, piovuto dalla Premier, è un mistero.
Il mondo di Juric salvato da un ragazzino.
Niccolò Pisilli ha vent’anni è romano.
Si candida a occupare il posto del Pupone nei cuori sangue-oro.
Arrestato Luca Lucci capo ultras milanista.
Aumenta il numero di visite che Salvini deve fare a San Vittore.