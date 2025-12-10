Callejon: «Mi piace questo Napoli: è aggressivo e ha reagito bene agli infortuni»

«Ho passato sette anni meravigliosi a Napoli, ho fatto molto bene. Mi hanno accolto benissimo. Spero che il Napoli faccia un buon risultato stasera.

Cosa mi piace di questo Napoli? L’aggressività e come si è adattato alle difficoltà visti gli infortuni. Anche quelli entrati dalla panchina stanno facendo molto bene nell’ultimo mese e mezzo. Il Napoli mi sta piacendo molto».

Sta lassù nel suo sorriso a guardare tutti di sotto.

È il Napoli del Feroce Salentino, bellezza.

Tutto il resto è già poesia.

Pochi minuti e la partita diventa ovvia e inutile.

Segna per primo Polinapoli.

Che per il tecnico leccese è un po’ quello che fu Lazarillo Callejon per Sor Polpetta.

Chiude Trinità-Kvara.

E il Monza si trasforma in uno sparring partner bollito.

Poi vabbè, Bud Spencer Big Rom è ancora un po’ borzacchio.

Poi vabbè, c’è stata un po’ una flessione nella ripresa.

Però ci manca un rigore abbagliante.

Ricordate, se subite un pestone dentro l’area, quello è step on foot.

Nel regolamento non esiste.

E’ una roba inventata dai tiranni del calcio per poter avere il pieno controllo di una gara.

Vittoria significativa.

Perché è contro queste squadre che si vincono o si perdono i campionati.

Grattatevi dove volete, ma fatelo.

Big alla ricerca del morale perduto.

Inter e Juve.

Le due protagoniste del campionato devono rispondere ai mormorii delle rispettive tifoserie preoccupate.

Banco di prova impegnativo per i nerazzurri in trasferta al Friuli contro un’Udinese in salute.

L’Inter inizia come aveva finito lo scorso anno, quando proprio su questo campo ebbe la certezza dello scudetto.

46 secondi ed è già vantaggio.

Frattesi, veloce come la luce, è decisivo proprio come l’anno scorso.

Ma i friulani sono vivi e ottengono il pareggio con una rete abbastanza simile a quella dolorosissima di Gabbia sette giorni fa.

Ed è subito allarme difesa. 7 gol in 6 giornate un po’ tanti. Quasi tutti allo stesso modo.

Poi primo gol di El Toro che replica per una doppietta.

Ci sarà da soffrire nel finale perché l’Udinese è squadra intelligente e quadrata.

Alla vittoria dell’Inter gli ergastolani rispondono con una vittoria.

Li accoglie un Marassi vuoto.

Squalificato dopo gli episodi registrati prima, durante e dopo il derby.

Decisione ridicola e imbarazzante.

Si puniscono tutti e non i veri colpevoli.

I quali sarebbero individuabili immediatamente e facilmente con l’uso organizzato delle telecamere.

La solita storia. Nessuna volontà di pulire lo sporco.

E il calcio perde ancora.

E perde ancora ancora e ancora la credibilità di uno stato.

Se un paese non punisce chi viola la legge, quel paese è un paese morto.

Il calcio perde anche a Cinisello Balsamo.

Partita fra Città di Cinisello e Ausonia Academy, campionato provinciale categoria allievi under 16.

Al termine dell’incontro i genitori dei ragazzi del Cinisello prendono a pugni e a calci il preparatore atletico e il dirigente della squadra ospite e li mandano in ospedale.

Capito, ragazzini?

Se non vi sta bene un risultato, menate l’avversario.

Corso pratico per la trasformazione dell’uomo in bestia.

Basta lamenti. Silenzio, si gioca.

A El Toro di Udine risponde il Serbo di Genova per scacciare i fantasmi.

Singolare score della Vecchia.

In sei partite tre finite 0-0 e tre finite 3-0.

La vittoria arriva nella ripresa e anche grazie ai cambi.

Entra bene Douglas Luiz, entra benissimo Conceicao, autore di un gol da artista e figlio d’arte.

Gila ha un solo merito.

Quello di far esordire Honest Ahanor, 16 anni, terzino sinistro nigeriano di Aversa dal futuro tutto d’oro.

I Sogni d’oro di Vanoli interrotti dagli Gli Aquilotti corsari.

Baroni prepara la partita alla grande.

Scherma Ricci e Ilic e piazza a centrocampo il duo Guendouzi e Rovella.

Divorati con voracità sensuale.

Ma la vera sorpresa è Nuno Tavares.

Altro pianeta. Forza della natura. Ma anche grande tecnica. Quattro assist, quattro gol finora.

Come sia capitato qui, piovuto dalla Premier, è un mistero.

Il mondo di Juric salvato da un ragazzino.

Niccolò Pisilli ha vent’anni è romano.

Si candida a occupare il posto del Pupone nei cuori sangue-oro.

Arrestato Luca Lucci capo ultras milanista.

Aumenta il numero di visite che Salvini deve fare a San Vittore.