La letterina di Conte a Babbo Aurelio: Mainoo, Pellegrini e magari un esterno d’attacco. Lucca rimane (Schira)

La letterina di Conte a Babbo Aurelio: Mainoo, Pellegrini e magari un esterno d’attacco (Schira)

Il Napoli e il mercato di gennaio. Tante le aspettative, sempre bilancio permettendo.

Scrive Nicolò Schira sul Giornale:

Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Sotto l’albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al la voro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d’attacco. In uscita invece tutti i giovani che saluteranno in prestito: su Marianucci c’è la Cremonese; mentre per Vergara sono arrivate numerose richieste. Bagagli pronti anche per Ambrosino (ci prova la Samp), visto che Lucca – nonostante il rientro di Lukaku – sembra destinato a restare.

Ugolini: «Il Napoli a gennaio rischia di avere il mercato bloccato, bisogna aspettare»

Massimo Ugolini a Sky Sport ha parlato del mercato di gennaio del Napoli e anche di Lorenzo Insigne.

Gli chiedono se il rientro di Lukaku possa collegarsi al discorso Lucca che potrebbe quindi finire sul mercato a gennaio.

Dice Ugolini:

«È difficile (a proposito di Lucca sul mercato, ndr), il Napoli dovrebbe riscattarlo dall’Udinese e in questo momento la situazione è complessa: il Napoli rischia di avere il mercato bloccato, al momento dovrebbe aver il mercato bloccato, bisogna però avere la giusta quantificazione. Ciò non vuol dire che le casse del club siano povere perché il fondo cassa è molto importante. Bisogna aspettare la strategia finanziaria del presidente ed eventualmente prendere un centrocampista. Poi per quel che riguarda Lucca si vedrà se Conte insisterò su questo sistema di gioco, il 3-4-3 o se tornerà al 3-5-2. Nel primo caso Lucca non avrebbe spazio, nel secondo invece sì. Per tutti i club c’è da capire la disponibilità a fare mercato. Bisogna aspettare qualche giorno e la situazione sarà più chiara».

Prosegue Ugolini:

«Per quel che riguarda Lukaku, il Napoli adesso lo ritrova. Non è al top, magari Conte potrebbe regalargli la panchina in semifinale o nell’eventuale finale. Negli ultimi giorni ha accelerato molto la fase di preparazione ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. È un ritorno importante non solo dal punto di vista statistico, ha una media importante in termini di gol e assist, e soprattutto è uno dei leader dello spogliatoio. La sua presenza è carismatica. A Udine il Napoli ha manifestato un deficit di personalità, avere un giocatore come Lukaku cui aggrapparsi non è di poco conto».