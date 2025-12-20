Beukema: «McTominay è il calciatore più forte della Serie A, è anche molto umano. Napoli? È unica»

Sam Beukema si racconta in un’intervista esclusiva ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole.

Le parole di Beukema

Giochi contro il Milan, l’Inter e il Bologna. Dimmi un calciatore che togli da ogni squadra.

«Calhanoglu, Modric e Lucumi.»

Preferisci segnare al 90º o salvare un gol in scivolata al 90º?

«Sono difensore, quindi preferirei salvare un gol.»

Salvi. Allora, puoi invitare una persona a cena che non conosci? Chi scegli?

«Vorrei incontrare una volta Max Verstappen, è olandese come me. Non sono felice per come è andata però ha dato tutto, ha provato tutto, fatto una roba folle, veramente incredibile.»

Mentre se dovessi scegliere un cibo per tutta la vita, quale sceglieresti?

«Il mio preferito è il sushi, però ogni giorno sushi non va bene, quindi penso qualcosa tipo pollo, riso, qualche verdura.»

Ok. Sei in macchina a Napoli, semaforo verde, scatta, quello davanti a te non parte. Cosa fai? Suoni o no?

«Adesso sì, da quando sono in Italia».

Napoli per te in una parola unica.

«Unica.»

Mentre Conte?

«Carismatico.»

Tifo del Maradona con un aggettivo

«Fenomenale.»

Piatto preferito di Napoli?

«Buona domanda. Mi piacciono tutti i dolci napoletani. La limonata a cosce aperte l’ho sentita però non l’ho mai provata e quindi vorrei provare presto.»

Leader silenzioso dello spogliatoio.

«Frank Anguissa.»

Mentre se ti dicessi un difensore a cui ruberesti qualcosa, chi sarebbe?

«Penso uno dei più forti, Maldini.»

Calciatore attualmente più forte in Serie A in generale?

«Devo dire il mio amico Scott. Lui è fortissimo e poi è anche molto bravo umano.»

Mentre il difensore più bravo in questa Serie A?

«Bremer è forte, però è stato infortunato. Poi anche Bastoni, fortissimo, offensivamente molto bravo e quindi si propone molto.»

Calciatore più difficile da marcare.

«Da quando sono arrivato in Serie A, Lookman. Brevilineo, fastidio, imprevedibile, molto forte.»

Un ex compagno con cui sei ancora molto in contatto, siete molto amici?

«Ferguson del Bologna, anche Ndoye. Noi tre siamo propri amici e spesso ci sentiamo.»

Rito scaramantico prepartita, se ce l’hai.

«Faccio sempre lo stesso. Ascolto la mia musica, faccio gli esercizi, qualche push-up per mettermi in moto.»

Un consiglio in particolare nella tua carriera che ti è rimasto molto impresso?

«Italiano mi ha detto di essere sempre disponibile, pronto. Quindi secondo me è importante essere sempre disponibile, pronto.»

Esordio più difficile ?

«In Serie A.»

Puoi rigiocare una partita nella tua carriera, quale e perché?

«La finale contro il Milan l’anno scorso in Coppa Italia col Bologna. Primo trofeo della mia carriera, emozioni incredibili.»

Serie TV attualmente preferita?

«Game of Thrones.»

Film preferito?

«Shutter Island e Batman Rise of Sin.»

E la serie che stai guardando in questo momento?

«Ho appena finito Snowfall. Adesso sto guardando Stranger Things, ultima stagione.»

Qualcosa che per te è sopravvalutato? Io ho detto la pizza

«Per me La pizza è buonissima…»

Qualcosa che non si vede del tuo lavoro ma che le persone sottovalutano?

«Il recupero, il programma di allenamento a casa, tutto quello che fai fuori dal campo.»

Cosa vorresti fare post carriera?

«Rimanere nel calcio o aprire un ristorante giapponese, Sushi Sam.»

Hai voluto portare sempre il numero 31?

«Sì, sempre.»

Cosa fai se vinci la Supercoppa?

«Vorrei dire festeggiamo, ma subito dopo ci sarà un’altra partita, magari farò un’intervista in napoletano.»