Bologna, rottura della clavicola per Bernardeschi. Salta il Napoli e altre 7 giornate di Serie A

Uscito acciaccato dalla gara contro l’Inter di Supercoppa, Federico Bernardeschi ha riportato una frattura clavicolare che lo terrà fuori dal campo per almeno 40 giorni. Lo annuncia il Bologna sul proprio sito ufficiale. A questo punto è chiaro ed evidente che l’esterno di piede mancino sarà assente per la finale contro il Napoli di questo lunedì, ore 20.

Bernardeschi salta il Napoli, frattura della clavicola: c’è il comunicato ufficiale

Ne parla così Sky:

“Frattura della clavicola, intervento e sei settimane di stop. Questi gli esiti degli esami svolti da Federico Bernardeschi. L’attaccante, uscito ieri al 40′ del primo tempo della semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter, si è sottoposto questa mattina a Bologna a esami che hanno evidenziato, come si legge in una nota del club rossoblù, «una frattura della clavicola sinistra”. L’attaccante del Bologna, precisa la nota, «sarà operato martedì, tempi di recupero previsti di circa sei settimane».”