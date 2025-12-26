Bernabé è cresciuto tra Barça e City, ma a Parma ha trovato la sua dimensione

Il 24enne del Parma Adrian Bernabé non è un calciatore tanto considerato nel suo Paese natale, la Spagna, ma il calcio italiano sta valorizzando la sua qualità.

Bernabé e l’impatto col calcio italiano

As scrive:

Adrián Bernabé è uno dei talenti nascosti che la Spagna ha nel calcio italiano. L’ex giocatore della Masia ha avuto una buona carriera lontano dalla Spagna. Ha lasciato il Barça molto presto, per andare al Manchester City. In Inghilterra ha fatto di nuovo le valigie per continuare a crescere nel calcio italiano. Ha anche giocato cinque partite con Guardiola. Ma senza garanzia di continuità, è approdato al Parma nel 2021. Sembrava un passo indietro nella sua carriera, visto che i Ducali giocavano in Serie B, ma alla lunga ha dimostrato di avere ragione: è stato un successo.

Lo spagnolo è riuscito a salire in Serie A e ora Bernabé è il miglior giocatore della squadra gestita dallo spagnolo Carlos Cuesta. Ci sono già grandi club in Italia che lo seguono da vicino. Fabregas lo vorrebbe al Como come sostituto di Nico Paz. Non c’è da stupirsi; Bernabé sta mostrando gradualmente le sue molteplici qualità in Serie A. Una visione del gioco e un tocco di palla che sono quasi tatuati nel suo DNA catalano. Non solo. Anche sul suo tiro potente da fuori area il Parma si affida. Con un contratto fino al 2027, il centrocampista è un giocatore che non ha i riflettori addosso così tanto in Spagna, ma la sua carriera è ancora in ascesa.