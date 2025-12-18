Barra, la burocrazia tiene chiuso il campo da due anni e nega lo sport ai bambini (CorrMezz)

Era stato ristrutturato nel 2016. L'associazione Partenope rivendica un pre­si­dio edu­ca­tivo e spor­tivo fon­da­men­tale per i gio­vani del posto

Lo sport negato a Barra da due anni ai ragazzi del quar­tiere.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Ma non si tratta di pro­blemi di incu­ria o di scarsa orga­niz­za­zione ma è stata la buro­cra­zia che non ha lasciato rispo­ste alle fami­glie agli edu­ca­tori, agli atleti e alle isti­tu­zioni sco­la­sti­che. E quanto denun­cia l’Asso­cia­zione Poli­spor­tiva Par­te­nope che ha sot­to­li­neato in una nota come il cam­petto della scuola Madre Clau­dia Russo/Soli­mena sia ormai inter­detto al rugby. Il campo era stato ristrut­tu­rato e riqua­li­fi­cato nel 2016 dalla Par­te­nope in col­la­bo­ra­zione con il Comune di Napoli, all’interno di un pro­getto spor­tivo ed edu­ca­tivo rivolto ai gio­vani del ter­ri­to­rio”.

Barra abbandonata

Cosa rappresentava questo campetto per i giovani barresi? Ce lo racconta il Corriere del Mezzogiorno:

“Al ter­mine dei lavori, il cam­petto fu con­cesso in como­dato d’uso gra­tuito per nove anni alla scuola Madre Clau­dia Russo/ Soli­mena, con l’obiet­tivo di garan­tire alla comu­nità sco­la­stica e al quar­tiere uno spa­zio sicuro, rego­la­men­tato e desti­nato ad atti­vità spor­tive e for­ma­tive.

Suc­ces­si­va­mente, la scuola sti­pulò un pro­to­collo d’intesa con la Par­te­nope, gra­zie al quale il club offriva rugby edu­ca­tivo gra­tuito agli stu­denti dell’isti­tuto e ai ragazzi del ter­ri­to­rio di Barra. Ed è diven­tato un punto di rife­ri­mento fon­da­men­tale per tutti: alle­na­menti rego­lari, tor­nei, ini­zia­tive sociali e per­corsi edu­ca­tivi, offrendo un’alter­na­tiva con­creta a situa­zioni di disa­gio ed emar­gi­na­zione”.

E continua:

“Prima ancora della sca­denza natu­rale del como­dato, la scuola, in pieno accordo con la Par­te­nope, ha prov­ve­duto a inol­trare rego­lare richie­sta di rin­novo agli uffici com­pe­tenti del Comune di Napoli. A quella richie­sta, tut­ta­via, non è mai stata data alcuna rispo­sta uffi­ciale.

[…] Proprio da quel momento il cam­petto è rima­sto chiuso, nono­stante fosse pie­na­mente agi­bile e fun­zio­nante. Sono pas­sati due anni e non sono arri­vate rispo­ste e le numera rose richie­ste di chia­ri­mento pre­sen­tate dalla Par­te­nope si sono scon­trate si legge nel comu­ni­cato «con un con­ti­nuo rim­pallo di com­pe­tenze tra asses­so­rati

[…] Nel frat­tempo, la Par­te­nope con­ti­nua a svol­gere le pro­prie atti­vità spor­tive in altri spazi, men­tre Barra resta pri­vata di un pre­si­dio edu­ca­tivo e spor­tivo fon­da­men­tale per i gio­vani del posto”.