Barcellona, biglietti vip già in vendita per il Clasico: si parte da 4mila euro (Marca)
La sfida col Real Madrid è in calendario a maggio eppure la prevendita per ricchi è già cominciata. Posti vicino alle panchine e super catering prima e dopo il match
Il Barcellona, primo in classifica con quattro punti sul Real Madrid di Xabi Alonso, è tornato da circa un mese nella prossima casa: il Camp Nou. Ma questo ritorno, vista anche la capienza ridotta, ha portato con sé tantissime polemiche a causa della politica dei prezzi adoperata dalla dirigenza del club catalano.
Proprio per ovviare a questa capacità limitata del Camp Nou, di fatto, il Barcellona ha aumentato il costo dei tagliandi per assistere alla gare casalinghe. Il picco è stato toccato ovviamente per il “Clasico”, la sfida con il Real Madrid del prossimo maggio.
Barcellona, ecco cosa si potrà fare con i biglietti vip
Come riportato da Mundo Deportivo, media catalano e vicino alle vicende del Barcellona, il club ha già messo in vendita i biglietti vip. I prezzi partono da 4.000 euro, più i 60 del costo di prenotazione.
Con questi tagliandi esclusivi, ci si potrà sedere a fianco ai giocatori e alla panchina, con accesso alla Vip Lounge e con un super catering sia prima che dopo della partita.
Il calcio – ricorda Mundo Deportivo – sta andando sempre più verso settori di tifosi “d’elite” e non più verso i “tifosi ordinari”.