Barcellona, biglietti vip già in vendita per il Clasico: si parte da 4mila euro (Marca)

La sfida col Real Madrid è in calendario a maggio eppure la prevendita per ricchi è già cominciata. Posti vicino alle panchine e super catering prima e dopo il match

Barcelona's Spanish forward #19 Lamine Yamal and teammates celebrate victory at the end of the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona, on May 11, 2025. Barcelona won 4-3. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Il Barcellona, primo in classifica con quattro punti sul Real Madrid  di Xabi Alonso, è tornato da circa un mese nella prossima casa: il Camp Nou. Ma questo ritorno, vista anche la capienza ridotta, ha portato con sé tantissime polemiche a causa della politica dei prezzi adoperata dalla dirigenza del club catalano.

Proprio per ovviare a questa capacità limitata del Camp Nou, di fatto, il Barcellona ha aumentato il costo dei tagliandi per assistere alla gare casalinghe. Il picco è stato toccato ovviamente per il “Clasico”, la sfida con il Real Madrid del prossimo maggio.

Barcellona, ecco cosa si potrà fare con i biglietti vip

Come riportato da Mundo Deportivo, media catalano e vicino alle vicende del Barcellona, il club ha già messo in vendita i biglietti vip. I prezzi  partono da 4.000 euro, più i 60 del costo di prenotazione

Con questi tagliandi esclusivi, ci si potrà sedere a fianco ai giocatori e alla panchina, con accesso alla Vip Lounge e con un super catering sia prima che dopo della partita.

Il calcio – ricorda Mundo Deportivo – sta andando sempre più verso settori di tifosi “d’elite” e non più verso i “tifosi ordinari”.

