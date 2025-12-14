Ballardini: «Il calcio è un mondo finto, pieno di gente ipocrita e superficiale»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Davide Ballardini, “Mr Salvezza” che descrive alla perfezione il personaggio. Quando le cose non vanno i presidenti lo chiamano per risolvere la situazione: «Ho sempre preso squadre in situazioni disperate, facendo un grande lavoro. Non lo dico io, basta informarsi e guardare i numeri».

In quindici anni di Serie A, però, non ha mai finito una stagione. Quando ha iniziato è stato sempre esonerato in fretta, magari dopo un paio di sconfitte o un litigio troppo acceso, per poi essere richiamato a raddrizzare la nave in mezzo alla tempesta: «Il calcio è un mondo finto, pieno di gente ipocrita e superficiale».

A Palermo raccontano che quando litigava con Zamparini tremavano le pareti.

«Altroché, ma era lui che urlava. Io mi limitavo a rispondere. Provavo a spiegargli delle cose, visto che non guardava le partite. Ascoltava tutti e partiva per la tangente, si fidava più del suo autista o del barbiere che di me».

Anche con Preziosi non sono mancati gli scontri. Pure lì una questione di mancata fiducia?

«Mancava la stima, prima di tutto. Anche lui, come Zamparini, provava a mettere bocca in schemi e formazioni… A volte quando eravamo in albergo urlavamo così tanto che i miei collaboratori venivano a sincerarsi andasse tutto bene».

Con Cellino siete addirittura finiti in tribunale.

«Una storia brutta, folle e triste. Si inventò tutto. Un licenziamento per giusta causa assurdo, pensi che si mise a ridere pure il giudice del lavoro. Mi sono sentito tradito. Da lui non sarei tornato per nessuna cifra. La mia dignità ha un valore troppo grande».

Si è mai sentito sottovalutato?

«Penso che in giro ci sia tanta disinformazione. Il calcio è un mondo finto, pieno di gente ipocrita e superficiale. Ogni volta che mi hanno mandato via poi hanno faticato a salvarsi, le squadre si sono sfracellate. E allora c’era di nuovo bisogno di Ballardini. Lo dicono i fatti, mica io»

Oggi cosa fa Ballardini?

«Guardo partite a ciclo continuo. Viaggio, studio, mi aggiorno e aspetto una chiamata».

Non ne sono arrivate negli ultimi tempi?

«Parecchie, ma nessuna mi ha convinto.Mi hanno cercato anche dall’estero. Mi sento un allenatore da Serie A e penso di meritarla».