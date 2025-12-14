Il sospetto è che Conte abbia scelto di puntare sul campionato, De Laurentiis vorrebbe la ribalta internazionale (Repubblica)

La prova del nove sarà la supercoppa italiana che è sentita dal club per motivi di brand. Il Napoli fatica in Champions e pure in Coppa Italia

Il sospetto è che Conte abbia scelto di puntare sul campionato (Repubblica)

Repubblica, con Marco Azzi, scrive della stagione del Napoli che arranca in tutte le competizioni tranne che in campionato dove è primo sia pure in coabitazione col Milan. Oggi alle 15 gioca a Udine per mantenere il primato e molto probabilmente si vedrà un’altra squadra rispetto a quella spenta di mercoledì a Lisbona quando è stata battuta nettamente per 2-0 dal Benfica di Mourinho.

Scrive Repubblica:

Tu chiamale se vuoi, ossessioni. C’è sempre lo scudetto al centro dei pensieri di Antonio Conte, che s’è ripreso la vetta della classifica grazie al tris di vittorie contro Atalanta, Roma e Juve e si presenta a Udine con l’obiettivo di consolidare il suo primato, condiviso dopo 14 giornate con il Milan.

Il Napoli è passato col brivido in Coppa Italia (ai rigori col Cagliari) ed è 23esimo in Champions dopo la sconfitta col Benfica.

Tutta un’altra storia in campionato. Gli azzurri stanno onorando al meglio il ruolo di detentori del titolo e sono riusciti a resistere anche ai continui colpi bassi dell’emergenza. I tifosi iniziano a sospettare che si tratti di una strategia e aspettano come prova del nove la Supercoppa italiana, in programma da giovedì in Arabia Saudita.

Ovviamente Conte ha l’alibi degli infortuni che si sono abbattuti sul Napoli, soprattutto a centrocampo.

Di qui la decisione del Napoli di dare la priorità al campionato, anche perché la nuova formula della Champions League concede più margini di errore. Conte è convinto di centrare a gennaio il traguardo dei sedicesimi, nelle ultime due partite con Copenaghen e Chelsea. De Laurentiis aspetta con fiducia, nonostante non sia un mistero la sua predilezione per la ribalta internazionale. Il presidente vuole allargare i confini del brand azzurro e ci terrebbe pure alla vetrina araba della Supercoppa.