Amorim: «Mainoo si sta riprendendo dall’infortunio al polpaccio, tornerà più velocemente di Bruno Fernandes»

In conferenza stampa: «Se c'è qualcosa di positivo nell'infortunio di Fernandes è che altri giocatori potranno farsi avanti e mostrare la leadership di cui abbiamo bisogno»

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Newcastle, Ruben Amorim ha parlato sia dell’infortunio di Bruno Fernandes sia di quello di Mainoo, noto obiettivo di mercato del Napoli. Ecco le parole di Amorim, riprese dal Guardian.

Le parole di Amorim

Si legge sul Guardian:

«È impossibile sostituire Bruno Fernandes, ma stamattina ho detto alla squadra di prendere la cosa positivamente. Se c’è qualcosa di positivo su questo, è che molti giocatori ora devono farsi avanti. Non è solo la creazione di gioco. Ad ogni calcio piazzato è lui che organizza la squadra e questa è una buona occasione per tutti di farsi avanti e capire che non possiamo contare su un solo giocatore per tutto.»

Ancora:

È una grande opportunità per ragazzi come Lisandro Martínez e Luke Shaw. Devono farsi avanti, insieme ad altri ragazzi, per avere più leader nel gruppo perché un infortunio può capitaree a Bruno. Non è normale, ma può succedere, quindi è una grande opportunità per gli altri. È un’opportunità per altri giocatori di farsi avanti e mostrare la leadership di cui abbiamo bisogno.

Poi, ad Amorim è stato chiesto quando Fernandes e Mainoo, che ha un problema al polpaccio, potrebbero essere disponibili. Ha detto:

«Non per questa partita. Si stanno riprendendo. Non credo che ci vorrà molto tempo. Penso che Kobbie tornerà più velocemente di Bruno. Non voglio dire quanto tempo per Fernandes. Ho un’idea, ma vediamo.»