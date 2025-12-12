Analisi spietata dello Spiegel: “Prima di arrivare a Madrid, Xabi Alonso era considerato un genio. I tre attaccanti più forti giocano tutti sulla sinistra. E senza Mbappé il pressing riesce meglio”

“Al Real Madrid sono talmente crollate le aspettative che sono soddisfatti della sconfitta col City. Bellingham si crede Maradona” (Spiegel)

Lo Spiegel si occupa del Real Madrid e del momento di difficoltà e di tensione.

L’analisi del settimanale tedesco parte dalla sconfitta interna in Champions contro il Manchester City.

Al momento il Real Madrid sta faticando, sia contro grandi nomi sia contro avversari facili, in casa come in trasferta. Il suo bilancio è di due vittorie nelle ultime otto partite.

Quanto siano crollate le aspettative è dimostrato dal fatto che la sconfitta contro il City è stata comunque celebrata dai dirigenti come un progresso, perché i giocatori avevano almeno dimostrato le basi: spirito combattivo e atteggiamento. «Oggi non ho nulla da criticare alla squadra», ha detto l’allenatore Xabi Alonso. C’erano ascoltatori che hanno sentito l’enfasi principalmente sulla parola «oggi».

Nel frattempo, Pep Guardiola, ripeteva che simili prestazioni non porteranno lontano la sua squadra: «Ho combattuto molte battaglie qui negli ultimi cinque anni. Spesso abbiamo giocato molto, molto meglio di oggi, ma non abbiamo vinto. Questa è la realtà». E ancora una volta per tutti: «Questo livello non è sufficiente per raggiungere le semifinali o la finale».

La domanda che si pongono i tifosi è: dove sta andando il Real Madrid?

La sua squadra mercoledì ha giocato con lo spirito combattivo, ma anche con la sfortuna, di una squadra in crisi. (…) Senza l’infortunato Kylian Mbappé, il pressing ha funzionato meglio anche perché il suo giovane sostituto, Gonzalo, a differenza del prolifico bomber, non era troppo orgoglioso per impegnarsi.

Un genio: questa era la reputazione di Alonso quando è arrivato a Madrid, dopo aver vinto l’unica Bundesliga del Leverkusen. Ma il Leverkusen è il Leverkusen. E Madrid è Madrid.

Alonso non può essere incolpato per i problemi strutturali più grandi. La squadra è sbilanciata. Invece di ingaggiare il regista di cui si sentiva disperatamente il bisogno dopo la partenza di Toni Kroos un anno e mezzo fa, o almeno un centravanti potente, il presidente del Real Madrid Florentino Pérez ha acquistato un altro giovane attaccante, l’argentino Franco Mastantuono. Questa tendenza va avanti da anni: i tre migliori attaccanti del Madrid, Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo, preferiscono tutti la fascia sinistra. E con la partenza del veterano Luka Modrić in estate, è andato via l’ultimo giocatore che capiva davvero qualcosa di organizzazione di gioco.

Lo Spiegel ne ha anche per Bellingham:

Non solo in attacco ma anche a centrocampo i dive pullulano. Dal suo brillante debutto nell’autunno del 2023, Bellingham si considera una reincarnazione di Diego Maradona. Ha sprecato la migliore occasione del Real per pareggiare tentando di scavalcare l’imponente Donnarumma con un pallonetto invece di limitarsi a calciare angolato, come si addice alla precaria situazione del Real. Tatticamente, il presunto leader Bellingham è inaffidabile, il suo posizionamento è un mistero.

Ma questo è esattamente ciò che ci si aspettava da Alonso: che instillasse un piano e un’identità nella squadra. Si parla a bassa voce a porte chiuse delle sue eccessive sessioni video (…). I calciatori del Madrid sembrano istintivamente rifuggire l’allenatore concettuale Xabi Alonso, proprio come è successo a molti dei suoi predecessori.