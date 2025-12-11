Il Real Madrid perde col City ma i giocatori sono con Xabi Alonso. La parola d’ordine di Florentino è pazienza

La parola d’ordine al Madrid è “pazienza”. La sconfitta contro il Manchester City è servita per ricompattare l’ambiente nel nome di Xabi Alonso. Quanto accaduto nello spogliatoio riportato dalla stampa iberica racconta di giocatori che si sono stretti al loro tecnico per svoltare la stagione. In Champions, a due giornate dalla fine del girone unico, il Real è settimo con 12 punti come Inter, Atletico e Liverpool. A cavallo tra la zona che vale gli ottavi e i playoff dall’ottava alla ventiquattresima piazza. Nella Liga è secondo con quattro punti da recuperare dal Barcellona.

La parola d’ordine al Real Madrid è pazienza con Xabi Alonso

Josep Pedrerol, anima del Chiringuito, molto vicino a Florentino Perez, dopo la sconfitta del Real Madrid contro il Manchester City al Bernabéu ha detto che la parola d’ordine che sente ripetere da chi è vicino al club è: pazienza . Tuttavia, se fosse Florentino Pérez, chiederebbe a Xabi Alonso: “Su cosa sei d’accordo con Guardiola?” Pedrerol sottolinea che Florentino Perez sta sopportando molto. Dice di aver visto una squadra che corre molto, gioca in modo aggressivo, ma non vince. E’ il momento di non credere più alle promesse: devono scendere in campo e vincere.

Lo spogliatoio del Real Madrid è con Xabi Alonso

El Mundo racconta l’atmosfera nello spogliatoio: Il gol di Rodrygo e l’intensità del Real Madrid nella prima ora di gioco si sono rivelati un’illusione. ” Quando pressiamo, raramente perdiamo “, aveva detto Vinicius. Non appena il Real Madrid ha allentato la presa, ha commesso due errori, il City li ha puniti e la tensione ha iniziato a farsi sentire nello spogliatoio. Nella zona mista, Bellingham, Rodrygo, Courtois e Asensio si sono schierati tutti dalla parte di Guardiola. “L’allenatore è fantastico, personalmente ho un ottimo rapporto con lui”, ha affermato il britannico.

“Dopo i pareggi in diverse partite, abbiamo avuto un confronto, abbiamo fatto bene, e ora, dopo le ultime due, stiamo faticando. Ma nessuno si arrende, nessuno si lamenta”, ha assicurato il centrocampista, che è ancora alla ricerca della sua forma migliore in questa stagione. “È un momento difficile anche per Xabi, le cose non stanno andando bene, ma dobbiamo dimostrare a tutti che sosteniamo il nostro allenatore. Si stanno dicendo molte cose e abbiamo bisogno di questa unità per andare avanti”, ha detto Rodrygo . Courtois ha fatto eco a questo sentimento : “Oggi abbiamo dimostrato di essere dalla parte dell’allenatore, di aver giocato bene e di aver dato il 100%”. “Tutto quello che posso dire è che lo spogliatoio ha capito il messaggio che Xabi Alonso sta trasmettendo, che lo spogliatoio sostiene Xabi Alonso al 100% e che l’atmosfera a Valdebebas è molto, molto buona”, ha aggiunto Asensio .

La pazienza del tifo

Per Diario As l’eterna domanda rimane: a questo Real Madrid manca continuità . È il loro tallone d’Achille in campo, e ora sorge spontanea la domanda se questo si estenderà anche fuori dal campo. Questo sostegno pubblico per l’allenatore durerà? Sarà un affetto passeggero? Per ora, è un punto di svolta. Lo spogliatoio non si tira indietro di fronte all’autocritica , consapevole che gran parte della responsabilità delle loro scarse prestazioni risiede in una chiara mancanza di atteggiamento . Lo ha detto Tchouameni, e i suoi compagni di squadra gli hanno fatto eco.