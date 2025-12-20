Adeyemi avrebbe bisogno di una lezione di galateo, verrà di nuovo multato (Süddeutsche)

È la seconda volta in un mese (la prima riguardava il possesso di armi ndr). "Ha lanciato una bottiglia, non riusciva a inizio secondo tempo a non insultare compagni, avversari e arbitro"

Come racconta la Süddeutsche, la vittoria prenatalizia del Borussia Dortmund contro il Gladbach è stata segnata dall’ennesima scena di nervosismo di Karim Adeyemi, protagonista di proteste continue, insulti rivolti ad avversari e arbitro e del lancio di una bottiglia d’acqua dopo la sostituzione, episodio che gli è costato una nuova sanzione interna. Un comportamento che riaccende i riflettori sull’attaccante, già multato il 19 novembre dalle autorità tedesche nell’ambito di un procedimento legale legato al possesso di armi.

Adeyemi ancora multato, ha protestato per una semplice sostituzione (Suddeutsche)

Si legge così sul quotidiano:

“Pochi giorni prima della vigilia di Natale, ci si sarebbe aspettati meno asprezza. Ma come è tipico del periodo prenatalizio, prima che scenda il grande silenzio, la situazione si fa spesso frenetica. Ad esempio, c’è stato un Karim Adeyemi in delirio, calzini insanguinati che ricordavano i vecchi tempi, falli impuniti in area di rigore e, infine, una vittoria per 2-0 del Borussia Dortmund contro il Borussia Mönchengladbach […] L’armonia festosa che si era diffusa prima della partita, con tutti che cantavano l’inno non ufficiale del Dortmund “Leuchte auf, mein Stern Borussia” (Brilla, mia stella Borussia), era praticamente svanita dopo pochi minuti. […]

Poco dopo l’intervallo, Karim Adeyemi del Dortmund era talmente infuriato per la sua prestazione e per gli altri errori calcistici della sua squadra che non riusciva a smettere di lamentarsi e insultare gli avversari e l’arbitro. Quando il suo allenatore, Niko Kovac, lo ha tolto dal campo, Adeyemi ha sferrato una bottiglia d’acqua in campo con una traiettoria spettacolare. Mentre cercava di dirigersi verso gli spogliatoi, armato della sua giacca pesante, il direttore sportivo Sebastian Kehl lo ha fermato dicendogli: «Non entrerai negli spogliatoi, sarai seduto qui in panchina». Adeyemi si è seduto e ha continuato a borbottare tra sé e sé in panchina. «Non vogliamo più vedere niente del genere», ha assicurato Kehl dopo la partita, «Karim riceverà anche una multa per questo». Calcio orientato ai risultati, più una lezione di galateo: questo deve bastare fino a Natale a Dortmund”.