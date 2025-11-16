Adeyemi nei guai: multa da 450mila euro per possesso illegale di armi (Bild)

La polizia avrebbe infatti trovato due oggetti vietati in suo possesso: un tirapugni e un taser

Karim Adeyemi, stella del Borussia Dortmund e nazionale tedesco, si trova al centro di un caso giudiziario per possesso illegale di armi. La Bild ricostruisce il caso.

Guai giudiziari per Adeyemi: i dettagli

Ecco la ricostruzione della Bild:

“Karim Adeyemi (23) e la musicista Loredana (30) conducono una vita da videoclip rap: auto veloci, look di designer, vacanze in hotel di lusso. Sui social network si mostrano come una coppia potente. Ma ora i confini tra finzione e realtà iniziano a sfumare.

“Secondo le indagini di Bild, la star del Bvb ha ricevuto alcune settimane fa un decreto penale per possesso illegale di armi. La polizia avrebbe infatti trovato due oggetti vietati in suo possesso: un tirapugni e un dispositivo elettrico a impulsi (Taser). Secondo la legge tedesca sulle armi, acquisto, possesso e porto sono reati. Le violazioni possono comportare multe o pene fino a tre anni di reclusione. L’uso di un tirapugni può portare fino a dieci anni di carcere.”

“Nel caso di Adeyemi (201 JS 507/24), la procura di Hagen ha emesso un decreto penale: il calciatore deve versare 450.000 euro allo Stato, suddivisi in 60 quote giornaliere da 7.500 euro ciascuna. L’importo è stato calcolato in base al reddito netto della star del Bvb. Adeyemi avrà un’iscrizione nel registro centrale, ma non è considerato recidivo (la soglia è di 90 quote giornaliere).”

La procura conferma il decreto penale contro il 23enne

“Su richiesta della Bild, il procuratore capo Michael Burggräf ha confermato il decreto penale contro un calciatore professionista di 23 anni: “È stato emesso dal tribunale distrettuale di Wetter ed è diventato definitivo il 30 ottobre 2025”. Grazie a questo decreto, Adeyemi ha evitato un processo pubblico, cosa che non rappresenta certo uno svantaggio per la sua carriera.”

Sul futuro al Borussia

“Adeyemi ha ancora un contratto con il Borussia Dortmund fino al 2027. Il club vorrebbe rinnovarlo. L’ala ha iniziato la stagione con ottime prestazioni (tre gol e tre assist) e ha attirato l’interesse di top club internazionali. Nelle ultime settimane le prestazioni di Adeyemi sono però calate. Il calciatore sembrava insoddisfatto e, dopo una sostituzione, ha lanciato una bottiglia d’acqua verso la panchina. Il rapporto con l’allenatore Niko Kovac appare teso. Potrebbe lo stato d’animo del giocatore essere collegato anche al decreto penale?”

Il Borussia Dortmund ha commentato: “Il club prende sempre sul serio le accuse penali e le affronta con i propri dipendenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza”.