A Cremona è Vardy-mania, l’ex Leicester non è affatto un giocatore finito (Athletic)

Una settimana fa, ha segnato una doppietta al Bologna ed è a 4 reti in Serie A, lottando per il titolo di capocannoniere. Inoltre, la Cremonese è a -3 punti dalla Juve.

Jamie Vardy sta conquistando sempre di più i tifosi della Cremonese e aiutando il club nella cavalcata per la salvezza in Serie A. Chi pensava fosse un calciatore finito, ha dovuto ricredersi.

Vardy è a quattro reti in Serie A con la Cremonese

The Athletic scrive di “Vardy-mania”, aggiungendo:

Le squadre neo-promosse stanno facendo bene in questa stagione. Sassuolo e Cremonese sono vicine alla Juventus. L’Europa è a quattro punti di distanza. Una settimana fa, Vardy ha lasciato il Renato Dall’Ara di Bologna con il premio di Player of the match. La doppietta che ha segnato ha infranto i sogni dei rossoblù di andare a un punto dalla capolista. Dato il numero di gol segnati in Serie A in questa stagione, il bilancio di Vardy (4 reti finora) lo mette nella classifica per conquistare il titolo di capocannoniere. Non bisogna commettere l’errore di dire che Vardy sia il passato. È ancora parte del presente della Serie A.

«Si prepara la colazione da solo — ha detto Nicola al portale portoghese Record —. Abbiamo pasti personalizzati, sia a colazione sia a cena. Non c’è più un menù fisso per tutti. Le culture sono diverse, così come le necessità, anche per allergie. Ognuno ha il proprio menù. Non controllo questo aspetto, fa parte della vita dei giocatori. Di solito mangiano qui due o tre volte al giorno, a volte anche a cena».

L’allenatore ha poi sottolineato l’influenza di Vardy nel gruppo, osservando che i giocatori d’élite combinano qualità tecnica e mentalità equilibrata:

«È un modello per tutti. Come allenatore posso solo dire che i grandi campioni sono incredibilmente umili. Sanno cosa devono fare e come farlo. Non hanno atteggiamenti negativi verso una squadra come la nostra».

Le abitudini consolidate di Vardy continuano a destare interesse, dopo che nel 2022 aveva descritto le sue routine pre-partita in un’intervista a Sky Sport, comprendenti mattine ricche di caffeina e una frittata di formaggio e prosciutto:

«Mi sveglio al mattino, poi [prendo] una Red Bull. Mi alzo, sveglio i bambini, preparo la loro colazione e poi prendo subito la Red Bull», aveva detto.